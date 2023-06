Nie żyje Cormac McCarthy. Jego książki są pełne makabry i mroku

Informację o śmierci pisarza przekazało wydawnictwo Knopf, a później potwierdził ją jego syn John. Cormac McCarthy zmarł we wtorek 13 czerwca w swoim domu w Santa Fe.

Jego książki były mrocznym spojrzeniem na ludzi i często były makabryczne. „Ozdabiał” swoje powieści motywami skalpowania, podpaleń, gwałtów, kazirodztwa, nekrofilii czy kanibalizmu. – Nie ma czegoś takiego, jak życie bez rozlewu krwi – mówił w rzadkim wywiadzie w 1992 roku dla „The New York Timesa”. – Myślę, że myślenie, że nasz gatunek można w jakiś sposób ulepszyć, że wszyscy moglibyśmy żyć w harmonii, to naprawdę niebezpieczny pomysł – dodał.

Bohaterowie jego powieści, podobnie, jak on, byli outsiderami. Był poza głównym nurtem literackim, a w ciągu swojego życia udzielił zaledwie paru wywiadów, nigdy nie zajmował się dziennikarstwem, krytyką literacką czy nie uczyl pisania, podobnie, jak jego koledzy po fachu.

Ekranizacje powieści Cormaca McCarthy'ego

Mimo wszystko główny nurt w końcu się o niego upomniał. W 2000 roku zekranizowana została jego książka „Rącze konie”, która w 1992 roku otrzymała National Book Award. Potem „Droga”, która w 2007 roku otrzymała nagrodę Pulitzera. Nie można też zapomnieć o pozycji „To nie jest kraj dla starych ludzi”, której ekranizacją zajęli się bracia Ethan i Joel Coeh, otrzymując w 2008 roku za produkcję Oscara. McCarthy był w ostatnich latach przedmiotem dyskusji jako potencjalny laureat literackiej Nagrody Nobla.

Prywatnie McCarthy był trzykrotnie żonaty: z Jennifer Winkley (od 1997 do 2006), z Annie DeLisle (od 1967 do 1981) i z Lee Holleman (od 1961 do 1962). Ma dwójkę dzieci – 22-letniego Cullena i 25-letniego Johna.

