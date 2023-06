Pomnik Violetty Villas budzi kontrowersje. Doda: Martwy nie wie, że jest martwy

Violetta Villas jest jedną z najbardziej znanych polskich artystek. Miała słuch absolutny, określana była jako „głos ery atomowej” i „biały kruk wokalistyki światowej”. Wydała osiem albumów studyjnych, jeden koncertowy, osiem minialbumów i 27 singli. Komponowali dla niej m.in. Władysław Szpilman, Bogusław Klimczuk czy Wojciech Kilar. Wykonywała piosenki popowe, poezję śpiewaną, jazz, arie operowe, przedwojenne tanga, pieśni musicalowe czy muzykę sakralną. Występowała i znana była na całym świecie.

Ostatnie chwile życia artystki były dramatyczne. Została znaleziona martwa 5 grudnia 2011 roku w swoim domu w Lewinie Kłodzkim. Niedługo później wszczęte zostało śledztwo w sprawie jej śmierci z powodu warunków sanitarnych, w jakich żyła. Na jej ciele znajdowały się odleżyny, krwiaki, była wychudzona, miała zapalenie płuc, złamaną kość udową. W 2019 roku ujawniono, że śmierć artystki poprzedzała kilkunastogodzinna agonia, a wśród jej chorób wymienić można m.in. miażdżycę, udar mózgu i marskość wątroby.

Pomnik Violetty Villas w Lewinie Kłodzkim

W dzień 85. rocznicy urodzin Villas w Lewinie Kłodzkim odsłonięty został pomnik artystki. Figura waży prawie ćwierć tony, ma 170 cm wysokości i wykonana została z brązu. Powstawała trzy miesiące.

W odsłonięciu pomnika udział wzięli proboszcz parafii, władze gminy, mieszkańcy i jej fani, a także m.in. dawna przyjaciółka artystki Barbara Szymańska. Zabrakło jednak jej syna Krzysztofa Gospodarka. W rozmowie z „Faktem” mężczyzna stwierdził, że nie pojawił się na wydarzeniu, ponieważ nikt nie skonsultował z nim projektu pomnika.

– Są ludzie, którzy uważają, że mają większe prawa ode mnie w decydowaniu o jej spuściźnie i o pamięci o mojej matce. Kultura wymaga, by choć ze mną to konsultować. Każdy może powiedzieć, że chce wyrzeźbić Violettę Villas, ale nie może być tak, że powstaje pomnik mojej matki, a ja nie mam nic do powiedzenia – przekazał.

Doda o pomniku Violetty Villas

Teraz w sprawie wypowiedziała się też Doda. – Żadne pomniki, żadne nazwane ulice, żadne niesamowite odznaczenia po śmierci nikogo nie obchodzą, naprawdę. Artyści pragną być docenieni za życia. Zwłaszcza w takim przypadku Violetty Villas, kiedy kompletnie nikt nie zainterweniował, a w ostatnich latach jej życia każdy wiedział, w jaki tragicznej sytuacji się znajduje, to tym pomnikiem chyba tylko wyrzuty sumienia żyjących można wyciszyć. Naprawdę, doceniajmy ludzi za życia, pomagajmy artystom za życia, bo martwy nie wie, że jest martwy. Tak samo jak głupi nie wie, że jest głupi – podkreśliła na swoim InstaStory.

