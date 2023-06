Dorota Zawadzka mieszka z mężem i psem w namiocie. Takie fotki zamieszcza w sieci

Dorota Zawadzka znana jest nam najbardziej z serii programów telewizyjnych, takich jak „Akademia IQ”, „I Ty możesz mieć Superdziecko”, „Świat według dziecka” czy „Klub młodej mamy”. Największą popularność przyniósł jej jednak format TVN „Superniania”, gdzie pełniła tytułową rolę od 2006 do 2008 roku.

Superniania sprzedała mieszkanie i zamieszkała w namiocie

Kilka miesięcy temu Dorota Zawadzka poinformowała o wyprowadzce z Warszawy ze swoim mężem Robertem Myślińskim i ich pieskiem. Media donosiły, że para sprzedała swoje mieszkanie na Powiślu za 1 mln 290 tys. złotych. Część tej sumy z pewnością zainwestowali w nowe lokum. To dom, który położony jest w miejscowości Dąbie nad rzeką Ner w Wielkopolsce. Budynek wymagał jednak gruntownego remontu, o czym poinformowała na swoim Facebooku Superniania. Żeby nie inwestować pieniędzy w wynajem, para postanowiła zamieszkać na czas remontu w... namiocie.

Z Facebooka gwiazdy wynika, że na miejscu znaleźli się 24 maja. Na początku z wpisów Zawadzkiej wynikało, że jest bardzo zadowolona z tego typu życia, a budowa idzie zgodnie z planem. Później jednak 60-latka przyznała, że ma wiele obaw. Zaczęła też narzekać na chłodne poranki.

„W sobie mam nadal nieco lęku, czy budżet nam się dopnie, czy terminy się sprawdzą, czy fachowcy będą fachowi? Pojawia się tez drugie dno, czy my / ja damy tu radę, w tak zupełnie nowym dla nas świecie. Póki co, to trochę zabawa, przygoda, wakacje, ale przecież tu będziemy żyć. Gdy rok temu podejmowaliśmy decyzję o porzuceniu miasta, byliśmy podekscytowani i gotowi na skok na głęboką wodę. Teraz gdy skoczyliśmy, każdy dzień przynosi nowe nauki, ale jednocześnie odkrywa ogrom naszych niekompetencji. Mamy przyspieszony kurs” – czytamy.

Galeria:

„Superniania” zamieszkała w namiocie. Dorota Zawadzka dzieli się życiem w sieci

Zawadzka uspokaja fanów

W sobotę 3 czerwca Zawadzka dodała jednak kolejny wpis, w którym zwróciła się do „dziennikarzy szukających sensacji”. „Mamy fantastycznych, pracowitych wielkopolskich fachowców. Z urzędami wszystko miło. Śpimy w namiocie z wyboru, bo po pierwsze przygoda, po drugie pańskie oko konia tuczy, jest nam ciepło mimo zimnych nocy / mamy super śpiwory/, po kolejne budzi nas śpiew ptaków a w ciągu dnia cisza aż w uszach dzwoni. Moc pracy w obejściu. Jest cudownie" – stwierdziła.

Czytaj też:

Filmowy Thor też krytykuje swój ostatni film z MCU. Odpowiedział Scorsese i TarantinoCzytaj też:

Harrison Ford i Anthony Mackie na pierwszej fotce z nowego „Kapitana Ameryki”. Jest zmiana tytułu!