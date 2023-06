Justyna Sieńczyłło apeluje do fanów. Chodzi o dzieło jej męża

Emilian Kamiński zmarł po długie chorobie w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Aktor i założyciel Teatru Kamienica do ostatniej chwili ukrywał informację o fatalnym stanie zdrowia.

Emilian Kamiński ukrywał swoją chorobę

Emilian Kamiński chorował na nowotwór płuc, ale mało kto o tym wiedział. Artysta skupiał się na 10-leciu Teatru Kamienica, którego był założycielem i nie chciał obnosić się z chorobą. Gwiazdor zmarł rano w drugi Dzień Świąt w swoim domu w Józefowie. Odszedł wśród swoich najbliższych. 70-latek miał problemy z mówieniem i oddychaniem, a mimo stosowania najnowszych metod leczenia nie przynosiły one skutków. W ostatnim wywiadzie zarówno jego żona Justyna Sieńczyłło jak i syn małżeństwa podkreślili, że złe wieści ukrywał nawet przed rodziną.

Justyna Sieńczyłło walczy o dzieło męża

Okazuje się, że po śmierci Emiliana Kamińskiego przeszłość Teatru Kamienica jest mocno niepewna. Justyna Sieńczyłło, która dba o instytucje zwróciła się do fanów z dramatycznym apelem.

„Kochani! Pomimo wszechobecnej wiosny i zbliżających się premier jesteśmy zmuszeni po raz kolejny wyciągnąć do Was rękę z prośbą o pomoc. Już niejednokrotnie przekonaliśmy się, że to w Was jest największa siła. Mamy nadzieję, że i tym razem Wasze wsparcie pomoże nam pokonać przeciwności, które wyszły z cienia” – zaczęła wpis.

W dalszej części poprosiła internautów o podpisanie petycji. „Prosimy przeczytajcie list, który do Was kierujemy. Podpiszcie petycję” – zachęca Sieńczyłło.

Po zapoznaniu się z treścią petycji okazuje się, że problem teatru to fakt, że siedziba nie jest jego własnością. „Pomimo wielokrotnie składanych obietnic, nie możemy wykupić pomieszczeń, niezbędnych do funkcjonowania Teatru. Bardzo wiele zależy od przedstawicieli Miasta, które we Wspólnocie Mieszkaniowej działającej w naszej kamienicy ma znaczący głos. Nie chcemy niczego za darmo, chcemy jedynie, aby nasz wysiłek, w tym finansowy, nie poszedł na marne. Apelujemy o możliwość wykupienia pomieszczeń Teatrowi Kamienica, bowiem jedynie w ten sposób możemy zabezpieczyć” – czytamy.

