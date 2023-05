Martin Scorsese kręci film o Jezusie. Spełni prośbę papieża Franciszka

Martin Scorsese, stojący za takimi tytułami, jak „Wilk z Wall Street”, „Irlandczyk”, „Wyspa tajemnic”, „Chłopcy z ferajny”, „Taksówkarz” czy nadchodzący „Killers fo the Flower Moon”, brał udział w konferencji w Villa Malta w Rzymie pod hasłem „Globalna estetyka katolickiej wyobraźni”. W imprezie, zorganizowanej przez „La Civiltà Cattolica” we współpracy z Uniwersytetem Georgetown, uczestniczyło też ponad 40 poetów, scenarzystów i filmowców z całego świata, którzy albo identyfikują się jako katolicy, albo uważają, że katolicyzm był ważnym aspektem ich artystycznego rozwoju.

Podczas wydarzenia, w rozmowie z redaktorem naczelnym czasopisma jezuitów włoskich Antonio Spadaro reżyser poinformował, że skupia teraz uwagę na stworzeniu filmu o Jezusie Chrystusie.

– Odpowiedziałem na apel papieża do artystów w jedyny znany mi sposób: wyobrażając sobie i pisząc scenariusz do filmu o Jezusie – powiedział Martin Scorsese. – I właśnie się za to zabieram – dodał.

W ostatnich chwilach wywiadu twórca w bardzo osobisty sposób opowiadał o swoim doświadczeniu łaski i miłosierdzia oraz o obecności przemocy w jego życiu i w jego filmach. Na stronie internetowej „La Civiltà Cattolica” Spadaro poinformował, że Scorsese podkreślał wielokrotnie, że „poruszył go apel Ojca Świętego, abyśmy mogli zobaczyć Jezusa”.

Scorsese ma już na swoim koncie ekranizację kontrowersyjnej książki „Ostatnie kuszenie Chrystusa” autorstwa Nikosa Kazantzakisa. Po latach wyreżyserował też „Milczenie” – opowieść o jezuickich misjonarzach, osadzona w XVII-wiecznej Japonii.

Najnowszy film Scorsese. Kiedy premiera „Killers of the Flower Moon”?

Przypomnijmy, na zakończonym w sobotę 27 maja 76. Festiwalu Filmowym w Cannes, swoją światową premierę miał film „Killers of the Flower Moon”, najnowsza produkcja w reżyserii Martina Scorsese.

Scenariusz do filmu „Killers of the Flower Moon” stworzył sam Scorsese przy współpracy z Erikiem Rothem („Forrest Gump”, „Ciekawy przypadek Benjamina Buttona”) i oparty jest na bestsellerowej książce non-fiction z 2017 roku, autorstwa Davida Granna.

Książka „Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth FBI” koncentruje się na serii morderstw w Oklahomie wśród Osagów w latach 20. XX wieku, popełnionych po tym, jak odkryto ropę na zajmowanych przez nich ziemiach. Sprawa ta przykuwa uwagę FBI i J. Edgara Hoovera.

W filmie występują Leonardo DiCaprio, który jest także producentem, wraz z Robertem De Niro, Jesse Plemonsem, Lily Gladstone, Brendanem Fraserem i Johnem Lithgowem. To siódma współpraca Scorsese i DiCaprio oraz jedenasta współpraca Scorsese i De Niro.

Światowa premiera „Killers of the Flower Moon” zaplanowana jest na 20 maja 2023 roku.

