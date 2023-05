Buczenia i gwizdy w Sopocie. Marcin Daniec odniósł się do kontrowersji

Marcin Daniec jest od lat jednym z najbardziej znanych polskich satyryków i artystów kabaretowych. Jego najbardziej znane estradowe wcielenia to Pan Ignacy, Waldemar K., Marcinek czy Góral. Trzeciego dnia Polsat SuperHit Festiwalu w Operze Leśnej Daniec wybrał nieco inny repertuar. W swoim monologu nie pomijał wątków politycznych, jednak nikogo nie wymienił oficjalnie z nazwiska.

W pewnym momencie podzieł publikę zgromadzoną w Operze Leśnej na dwie części. Jedną nazwał „Platformą”, drugą „pisiorami”. W efekcie zgromadzeni zaczęli buczeć i wygwizdywać jego występ. – Idź się przesiądź, jak ci nie pasuje. Bawić się nie umiecie – odpowiadał ze sceny zmieszany Daniec.

Marcin Daniec tłumaczy swój występ na SuperHit Festiwalu

Teraz w rozmowie z serwisem Onet.pl satyryk tłumaczy, że „to nie on podzielił publiczność w Operze Leśnej”. – Ten podział pojawił się już kilkadziesiąt lat temu (...) Na 20-lecie Polsat SuperHit Festival wymyśliłem naprawdę lekkie podsumowanie sceny politycznej. Chciałbym zauważyć, że ze sceny nie padło ani jedno nazwisko. To publiczność sama szybko wyłapała kontekst – podkreślił.

— Wczoraj zadzwonił do mnie mój kolega i podsumował mój występ słowami — „Eleganckie białe rękawiczki i każdy lekko dotknięty. Każda opcja”. Zawsze podkreślam, że jestem obiektywny i neutralny. Nigdy nie zmieniam swoich występów. Nie chcę być ani pro, ani anty. Wychodzę na scenę i mówię o tym, co od dawna i tak już wszyscy wiedzą. Wolę, żeby to widz domyślał się wszystkiego – skwitował artysta.

