Szczere wyznanie Maleńczuka ze sceny. Artysta zdradził, dlaczego trafił do więzienia

Ostatnio Maciej Maleńczuk udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiedział, że wielokrotnie grożono mu śmiercią, a nawet „obiecywano, że zgwałcą mu córki”. Jednocześnie podkreślił, że uważa się za najbardziej kontrowersyjnego muzyka na polskim rynku.

Maleńczuk przyznał, że wielokrotnie grożono mu śmiercią

Maleńczuk w rozmowie z Plejadą opowiedział o swoim życiu z innej strony niż dotychczas. Gwiazdor przyznał, że ze względu na jego kontrowersyjne poglądy, których nie ukrywa, już kilka razy mu grożono. – Wyzwiska i obelgi pod moim adresem padają wyłącznie w internecie. W związku z tym postanowiłem z niego nie korzystać i żyje mi się z tym bez porównania lepiej – wyznał. Zanim jednak lider zespołu Homo Twist zrezygnował z udzielania się w sieci, spędzał tam sporo czasu. – Miałem z tego powodu same problemy. Musiałem ze swoich słów tłumaczyć się w sądzie. Wydawało mi się, że media społecznościowe są od tego, żeby wyrażać tam swoje myśli. Okazuje się, że nie do końca.

Muzyk dodał, że po tym jaku zaatakował pikietę antyaborcyjną, wylał się na niego ogromny hejt. Grożono nie tylko jemu, ale także jego córkom. – Obiecywano, że zgwałcą mi córki. Grożono mi śmiercią – powiedział.

Maciej Maleńczuk opowiedział, dlaczego siedział w więzieniu

Ważnym elementem rozmowy był Polsat SuperHit Festiwal, podczas którego Maleńczuł świętował ważny jubileusz- 40 lat na scenie. Podczas wywiadu opowiedział, jakie utwory zamierza zagrać, ale przede wszystkim zapowiedział, że wreszcie wyzna, dlaczego trafił do więzienia. – przy okazji wytłumaczę ludziom, za co trafiłem do więzienia i kiedy to było. Bo mało kto zna prawdę. Zresztą, celowo do tej pory za dużo o tym nie mówiłem. Od lat powtarzam, że siedziałem w pudle i robię z siebie kryminalistę, ale rzadko kiedy tłumaczyłem, czemu wylądowałem za kratkami. W końcu to zrobię – mówił wówczas.

Podczas emisji wydarzenia wreszcie dowiedzieliśmy się, dlaczego gwiazdor spędził czas za kratkami. Powód nie był błahy. – W 1980 r. odmówiłem służby wojskowej i zostałem skazany na dwa lata. Siedziałem cztery miesiące w Gdańsku, później w Stargardzie Szczecińskim. Przesiedziałem w więzieniu 560 dni – powiedział ze sceny. Później nawiązał do utworu „Ostatnia nocka”. – Następną piosenkę dedykuję wszystkim tym, którzy siedzieli, którzy siedzą i którzy będą siedzieć – mogliśmy usłyszeć.

