Priyanka Chopra Jonas opowiedziała o skandalicznej sytuacji na planie filmu

Priyanka Chopra Jonas w 2000 roku zdobyła tytuł Miss World, a potem zajęła się swoją karierą filmową. Debiutowalw w „Thamizhan” w 2002 roku, a w Bollywood rok później filmem „Andaaz”. Teraz 40-letnia indyjska aktorka ma już za sobą kilkadziesiąt ról. Oglądać mogliśmy ją w takich głośnych tytułach jak „Cytadela”, „Baywatch. Słoneczny patrol” czy „Quantico”. Niestety nie zawsze na planach filmowych spotykały ją tylko przyjemne doświadczenia.

Reżyser kazał jej pokazać majtki

W wywiadzie dla Zoe Report Priyanka Chopra Jonas opowiedziała o tym, jak kiedyś opuściła plan bollywoodzkiego filmu, bo reżyser nalegał, by pokazała... majtki.

– To mógł być 2002 lub 2003 rok – wspomniała Chopra i wyjaśniła, że została obsadzona w roli kobiety, która uwodzi mężczyznę, zdejmując części swojej garderoby. Chopra Jonas chciała założyć dodatkowe warstwy ubrań, aby poczuć się bardziej komfortowo, jednak reżyser – którego nazwiska nie zdradziła – miał na tę scenę inny pomysł. Upierał się, że bieliznę trzeba zobaczyć.

– Reżyser powiedział: „Nie. Muszę zobaczyć bieliznę. W przeciwnym razie po co ktokolwiek przychodzi oglądać ten film?” – opowiadała. Co gorsza, komentarze te kierował nie do niej samej, a do stylisty obecnego na planie. – To był tak odczłowieczający moment. Poczucie, że można mnie wykorzystać, że to co wnoszę, moja sztuka, nie jest ważna – podkreśliła.

Chopra Jonas ostatecznie odeszła z filmu, zwracając wszelkie koszty związane z tym, że w ogóle się tam pojawiła. – Nie mogłam patrzeć już na tego reżysera – podkreśliła.

