Nie żyje aktor George Maharis. Jako pierwszy z gwiazdorów pozował nago dla „Playgirl”

George Maharis zmarł w środę 24 maja 2023 roku w swoim domu w Beverly Hills, a o jego śmierci poinformował za pośrednictwem wpisu w mediach społecznościowych jego przyjaciel Marc Bahan.

„George jest dobrze znany z »Route 66«, produkcji scenicznych, śpiewu, a przede wszystkim wspaniałego faceta, który zrobiłby wszystko dla innych. Mój drogi przyjacielu, będę za tobą strasznie tęsknić” – czytamy.

Maharis urodził się 1 września 1928 roku w Astori w Queens, w okręgu Nowy Jork. Miał siedmioro rodzeństwa, był synem greckich imigrantów. Chciał być profesjonalnym piosenkarzem. W Skończył nowojorskie liceum i tuż po tym zaczął nagrywać dla Epic Records. W latach 1962-1966 w sumie stworzył siedem albumów. Musiał jednak zrezygnować z marzenia, gdy jego struny głosowe zostały nadwyrężone. Zwrócił się w stronę aktorstwa.

Kim był George Maharis?

Studiował w Neighborhood Playhouse i Actos Studio. Grał w off-broadwayowskich sztukach i był nagradzany. Wyróżniono go między innymi za rolę Jerry'ego w „Zoologicznej opowieści” Edwarda Albeego. Potem coraz więcej występował w telewizji – pojawił się mp. u boku Paula Newmana w obrazie „Exodus” Otto Premingera. Szeroka publika pokochała go za rolę tułacza Buza Murdocka w serialu „Route 66”, za którą otrzymał nominację do nagrody Emmy w 1962 roku.

Występował potem też w Las Vegas i był pierwszym z gwiazdorów, którzy pojawili się w magazynie „Playgirl” nago. W 1974 roku został aresztowany o oskarżony o popełnienie aktu seksualnego wraz z 33-letnim fryzjerem Perfecto Tellesem w męskiej toalecie na stacji benzynowej w Los Angeles. Został zwolniony za kaucją.

Potem skupił się na malarstwie impresjonistycznym, a na początku lat 90. przeszedł na emeryturę.

