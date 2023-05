Britney Spears spotkała się ze swoją matką po raz pierwszy od lat. Opisała ich rozmowę

Z posta autorki hitów takich jak „Toxic”, „Oops!... I Did It Again” czy „Baby One More Time” wynika, że Lynne Spears odwiedziła ją w jej domu.

„Moja słodka mama pojawiła się wczoraj w moich drzwiach pierwszy raz od trzech lat. To taki długi okres. W rodzinie zawsze są sprawy, nad którymi trzeba popracować, ale czas leczy rany” – rozpoczęła swój wpis na Instagramie Britney, dołączając do niego swoje zdjęcie, gdy była małą dziewczynką.

Sugerując, że jej i jej mamie udało się uporządkować pewne kwestie podczas spotkania, piosenkarka oddała: „Po tym, jak mogłam przekazać to, co trzymałam w sobie przez bardzo długi czas, czuje się błogosławiona, że mogłyśmy spróbować zrobić to wszystko, jak należy. Kocham tak bardzo. Po 14 latach napiłyśmy się razem kawy. Może potem chodźmy razem na zakupy!!!” – napisała 41-latka.

instagram

Relacje między Britney Spears a jej matką

Wszystko wskazuje na to, że Britney Spears i jej matce udało się pogodzić po 14 latach, które spędziły nie kontaktując się ze sobą. W 2008 roku piosenkarka została umieszczona pod kuratelą swojego ojca Jamiego Spearsa, a cały proces zakończony został dopiero w 2021 roku. Kilka dni przed tym artystka zamieściła na Instagramie wpis, który został już usunięty.

„Mój tata mógł złożyć dokumenty o objęcie mnie kuratelą, ale ludzie nie wiedzą, że to moja mama podsuwała mu takie pomysły. Nigdy nie odzyskam tych lat. Potajemnie zrujnowała mi życia” – napisała. Zwracając się dalej do swojej matki i jej byłej menedżerki Lou Taylor Britney dodała: „Weźcie całe to swoje nastawienie: »Nie mamy pojęcia, co się dzieje« i idźcie się pieprzyć! Dokładnie wiecie, co zrobiliście”.

Britney Spears nie zaprosiła też swojego ojca ani mamy na ślub z Samem Asgharim w czerwcu 2022 roku. Mimo to Lynne Spears napisała pod jej fotkami z uroczystości: „Wyglądasz promiennie i tak radośnie. Twój ślub to ślub marzeń! A to, że zdecydowaliście się na uroczystość w swoim domu, czyni go tak sentymentalnym i wyjątkowym. Jestem bardzo szczęśliwa z powodu twojego szczęścia. Kocham cię!” – napisała.

Czytaj też:

Weekend z Netflix. Nowości ubiegłego tygodnia, które warto obejrzećCzytaj też:

QUIZ z seriali PRL. Pamiętasz ten czas?