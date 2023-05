ShEO Awards 2023. W jakich dziedzinach „Wprost” nagrodzi kobiece liderki?

Gala ShEO Awards zbliża się wielkimi krokami. Wydarzenie jest ukłonem „Wprost” w stronę kobiet zmieniających świat. Zwyciężczynie, które otrzymują statuetkę cechuje siła, konsekwencja i przezwyciężanie własnych słabości. Kapituła plebiscytu nagrodzi kobiety w różnych dziedzinach od kultury, przez media, do biznesu i medycyny. Poznajcie kilka kategorii, których laureatki poznamy już 29 maja 2023 roku.

ShEO Awards – w jakich kategoriach „Wprost” nagrodzi liderki?

Liderka Biznesu – Wyroby Medyczne

Wyroby medyczne są równie ważne jak walka o równy dostęp pacjentów do ochrony zdrowia. Nasza laureatka udowodniła, że kobiety świetnie sobie poradzą w każdej branży biznesowej. Ona nie tylko sobie poradziła, ale stała się liderką godną naśladowania.

Lider Ochrony Zdrowia

Ochrona zdrowia to wciąż trudny sektor dla kobiet. Nie jest łatwo osiągnąć wysoką pozycję, a przede wszystkim zostać liderem. Jednak jak widać upór i konsekwencja to ważne cechy w dążeniu do celu.

Działaczka eko

Ekologia to branża, która wciąż jest pomijana w dyskusjach społecznych. Dlatego w tym roku nagroda w tej kategorii trafi do kobiety, która nie tylko dba o środowisko, ale przede wszystkim zachęca do tego innych.

Gwiazda Mediów Cyfrowych – za macierzyństwo non-fiction

Decydując się na macierzyństwo, każda kobieta powinna być tego w pełni świadoma i mieć prawdziwy obraz. Nasza laureatka bez barier pokazuje, jak wygląda bycie mamą w rzeczywistości.

Mistrzyni Sportu

Trudno wyobrazić sobie kategorię, w której kobiety tak często nie są traktowane równo z mężczyznami. Wciąż walczą o postrzeganie kobiecych kategorii równie ważnych jak męskich oraz niekoncentrowaniu się na seksualnym postrzeganiu ciała. I chociaż mamy jeszcze wiele do zrobienia, to efekty są już widoczne.

Działalność charytatywna

Bezinteresowna pomoc innym i wsparcie, którego potrzebują najsłabsi to zdecydowanie bardzo ważne zadanie. Kobieca rola jest tutaj niezbędna. Nasza laureatka nie tylko sama poświęca się sprawie, ale zachęca do tego innych.

Łamanie stereotypów

W obecnym świecie pełnym uproszczonych komunikatów rozszerzenie horyzontów i łamanie stereotypów jest czymś niezwykle trudnym. Szczególnie kiedy jest się kobietą. Nasza Laureatka nie tylko pokonała swoje słabości i pokazała innym, że można, ale sprawiła, że świat stał się uboższy o kilka stereotypów.

Debiut roku

Rozpoczęcie pracy artystycznej na własnych zasadach i to w sposób, dzięki któremu zachwyca się wszystkich, to marzenie wielu artystów. Nasza zwyciężczyni osiągnęła już bardzo wiele, a to dopiero początek jej kariery.

Gala ShEO 2023. Gdzie śledzić wydarzenie?

Relację na żywo z gali Sheo Awards 2023 będziemy prowadzić dla Państwa na Wprost.pl. Start w poniedziałek 29 maja o godzinie 19:00.

