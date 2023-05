Nie żyje Rolf Harris, zhańbiony artysta, skazany za napaści na dzieci

Rolf Harris karierę sceniczną rozpoczął w latach 50. Wydał wtedy kilka piosenek, w tym „Tie Me Kangaroo Down, Sport”, „Jake the Peg” czy „Two Little Boys”. W latach 60. i 70. stał się odnoszącą sukcesy osobowością telewizyjną w Wielkiej Brytanii – pracował w takich programach jak „Rolf's Cartoon Club” i „Animal Hospital”.

W 1985 roku był gospodarzem krótkiego filmu edukacyjnego „Kids Can Say No!”, który ostrzegał dzieci w wieku od 5 do 8 lat, jak unikać sytuacji, w których mogą być wykorzystywane seksualnie, jak wybrnąć z takich sytuacji i jak uzyskać pomoc w przypadku nadużyć. W 2005 roku Harris namalował oficjalny portret królowej Elżbiety II.

Przestępstwa Rolfa Harrisa

Po tym, jak w Wielkiej Brytanii wybuchł skandal w związku z nadużyciami seksualnymi Jimmy'ego Savile'a, Harris został aresztowany w 2012 roku w ramach dochodzenia policyjnego Operacja Yewtree. Zaprzeczył wszelkim oskarżeniom i został zwolniony za kaucją. W 2013 roku ponownie go aresztowano i oskarżono o dziewięć zarzutów napaści na dziewczęta w wieku od 12 do 16 lat i cztery zarzuty dotyczące robienia nieprzyzwoitych zdjęć dzieciom w 2012 roku.

W lipcu 2014 roku, w wieku 84 lat, został skazany na pięć lat i dziewięć miesięcy więzienia za dwanaście zarzutów napaści na cztery ofiary płci żeńskiej w latach 70. i 80. Został zwolniony warunkowo w 2017 roku po odbyciu trzech kar więzienia w HM Prison Stafford. Programy z Harrisem przestały być emitowane w telewizji i dystrybułowane, a on sam pozbawiony został wszelkich wyróżnień, którymi został odznaczony w trakcie swojej kariery. Nigdy nie przeprosił swoich ofiar.

Zgodnie z aktem zgonu Harrisa, zmarł on we wtorek 10 maja, w swoim domu w Bray w hrabstwie Berkshire. Cierpiał na raka szyi.

