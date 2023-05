Doda wbiła szpilę Edycie Górniak. Reakcja wokalistki mówi wszystko

Chociaż mało kto pamięta, o co poszło Doda i Edyta Górniak są skłócone ze sobą od prawie 20 lat. Mimo to gwiazdy często pojawiają się na tych wydarzeniach, to ostentacyjnie się ignorują. Podczas konferencji zapowiadającej Polsat SuperHit Festiwal było podobnie, a nagranie z tej sytuacji trafiło do sieci.

Doda podkreśliła swoją pozycję w Polsacie

Zanim Miszczak objął nowe stanowisko w Polsacie, wszyscy zastanawiali się, czy „ban” jaki Doda miała w TVNie razem z szefem przeniesie się do kolejnej stacji. Tak się jednak nie stało. Gwiazda nie tylko miała szansę sprawdzić się w roli prowadzącej w jednym odcinku „Love Island”, ale także poprowadzi Polsat Super Hit Festiwal. W tym roku wyjątkowo nie tylko wystąpi na scenie, ale też pojawi się w roli prezenterki.

17 maja 2023 odbyła się konferencja zapowiadająca koncert. Nie mogło na niej zabraknąć nie tylko Dody, ale też nowego dyrektora programowego Polsatu Edwarda Miszczaka i Niny Terentiew. Jedną z występujących gwiazd będzie też Edyta Górniak. Wokalistka także zjawiła się na wydarzeniu. Jak wynika z medialnych doniesień, wchodząc do sali, Górniak kilku osobom podała rękę na powitanie, a Rabczewską ominęła ze słowem. Reakcją Dody był głośny śmiech.

Doda wbiła szpilę Edycie Górniak. Kamera uchwyciła jej minę

Doda szybko znalazła idealną okazję, by wbić szpileczkę koleżance po fachu. Kiedy dostała mikrofon, zwróciła uwagę na osoby siedzące obok niej. – Bardzo się cieszę, że mogę siedzieć dzisiaj, zobaczcie, w jakim doborowym towarzystwie. Czy wy to widzicie? Zróbcie zdjęcia z tego spektakularnego, niesamowitego wydarzenia – powiedziała Rabczewska, która po lewej stronie miała Ninę Terentiew, a po prawej Edwarda Miszczaka.

Do sieci trafiło nagranie z tego momentu. W tle widać zniesmaczoną minę Edyty Górniak.

Czytaj też:

Piotr Jacoń zadzwonił do Krzysztofa Daukszewicza. „Oczekuję publicznej nauki”Czytaj też:

Marzena Kipiel-Sztuka potrzebuje operacji, jednak nie ma na nią funduszy. „Zażywam silne środki przeciwbólowe”