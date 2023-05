„Solo” Blanki podbija Spotify. Kto jeszcze na liście TOP 10 Eurowizji 2023?

Utwór "Solo" podbijał Spotify pomimo, że Blanka zajęła dopiero 19. miejsce na Eurowizji 2023. Oprócz polskiej uczestniczki, „Tattoo” Loreen była najczęściej streamowaną piosenką Eurowizji 2023 w ciągu ostatniego tygodnia w Polsce.

Biorąc pod uwagę streamingi we wszystkich krajach biorących udział w konkursie, piosenka Loreen była najczęściej słuchanym utworem w ciągu ostatniego tygodnia. Trafiła na globalną playlistę „Spotify – Top 50” i pobiła rekord najczęściej streamowanego utworu w ciągu jednego dnia. Tuż za nią uplasowało się fińskie „Cha Cha Cha” Käärijä, a na trzecim miejscu norweskie „Queen of Kings” Alessandry. Blanka i jej „Solo” zajęły globalnie wysokie 6. miejsce.

Co ciekawe, utwór „Mama ŠČ!” zespołu Let 3 odnotował duży sukces streamingowy na Spotify – wzrost liczby streamów o prawie 670 proc. w ciągu tygodnia. Z kolei piosenka BLanki, „Solo” uzyskała wzrost o prawie 200 proc. Inne utwory, które odnotowały wzrost streamów w wyniku transmisji to „Better the Devil You Know” Soni oraz „I Turn To You” Mel C w wykonaniu Cornelii Jakobs – oba były częścią tzw. „medley” w Liverpoolu i uzyskały odpowiednio ponad 1000 proc. i 130 proc. wzrost streamów.

Najchętniej streamowane utwory w tygodniu Eurowizji w Polsce

10. Let 3 – „Mama ŠČ!”



9. Joker Out – „Carpe Diem”



8. La Zarra – „Évidemment”



7. Teya & Salena – „Who The Hell Is Edgar?”



6. Vesna – „My sister‘s crown”



5. Noa Kirel – „Unicorn”



4. Alessandra – „Queen of Kings”



3. Käärijä – „Cha Cha Cha”



2. Loreen – „Tattoo”



1. Blanka – „Solo"

