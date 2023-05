Blanka na konferencji po półfinale Eurowizji 2023. Zwróciła się do hejterów

W czwartek 11 maja odbył się drugi półfinał Eurowizji 2023, w którym wyłoniono przedstawicieli kolejnych 10 krajów, którzy wystąpią w sobotnim finale konkursu. Wśród szczęśliwych zwycięzców pojawiła się Blanka – reprezentantka Polski.

23-letnia artystka z polski opowiedziała na konferencji prasowej o tym, co było dla niej największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o półfinał Eurowizji 2023. – Największym wyzwaniem była ilość godzin, jakie musieliśmy pracować naprawdę bardzo, bardzo ciężko, żeby sprawić, że mój kraj, Polska, był ze mnie dumny – podała.

Blanka podała jednocześnie, że niesamowite z kolei było dla niej to, gdy zaczęła czuć wsparcie od fanów i „dostawać wiele wspaniałych wiadomości”. – Oczywiście wsparcie to też czułam od całej mojej rodziny – oni dają mi całe swoje serca – dodała.

Blanka następnie podziękowała wszystkim hejterom. Jak podkreśliła, ich zachowanie bardzo ją zmotywowało. – Mogę tylko powiedzieć, że chcę, aby mój kraj był ze mnie dumny po finale – powiedziała. Na pytanie od fanów internetowych o tzw. „dancebreak” artystka wyjawiła, że postanowiła dodać go do swojego występu tuż po preselekcjach.

Występ Blanki w półfinałach Eurowizji

Do Blanki i jej utworu „Solo”, należał 9. występ w drugim półfinale Eurowizji. Przedstawicielka Telewizji Polskiej dodała do swojej piosenki dancebreak, który zapowiadała tuż po wygraniu preselekcji. W występie ekipy z Polski były tropikalne wizualizacje, a strój Blanki przechodził gradientem między pomarańczą a fioletem. Blance na scenie towarzyszyli tancerze. W ostatnim refrenie odbył się też pokaz fajerwerków, co oddało klimat występu z eliminacji. To wszystko przekonało widzów do tego, aby zagłosować za jej miejscem w finale.

