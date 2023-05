Blanka zaśpiewała w półfinałach Eurowizji 2023! Zobaczcie jej występ!

Do Blanki i jej utworu „Solo”, należał 9. występ w drugim półfinale Eurowizji. Przedstawicielka Telewizji Polskiej dodała do swojej piosenki dancebreak, który zapowiadała tuż po wygraniu preselekcji. W występie ekipy z Polski były tropikalne wizualizacje, a strój Blanki przechodził gradientem między pomarańczą a fioletem. Nie obyło się też bez zmiany stroju! Blance na scenie towarzyszyli tancerze. W ostatnim refrenie odbył się też pokaz fajerwerków, co oddało klimat występu z eliminacji.

Zobaczcie cały występ Blanki w półfinałach Eurowizji 2023:

twitter

Co myślą o występie Blanki eurowizyjni dziennikarze?

– Uwielbiam wizualizacje zawierające wiele kolorów i moment ściągnięcia sukienki. Piosenka jest niesamowita i myślę, że będzie hitem w Grecji. Na pewno zakwalifikuje się do finału, a ze względu na 100 proc. wpływu widzów na wyniki półfinału może być nawet w jego pierwszej piątce – mówił Apostolis Matamis z Eurovision Fun (Grecja).

– Podniosła poziom piosenki, jej prezentacja sceniczna jest świetna, wygląda niesamowicie, a piosenka i występ mają ogromne znaczenie dla fanów. Myślę, że zdobędzie głosy – twierdził Onur Uz, twórca kanału Onur Uz-Oz (Turcja).

Pojawiały się też negatywne opinie. – Jeśli chodzi o efekty wizualne, to proszę, TVP, przestań. Zrobiliście to już w zeszłym roku przy „river” i myślę, że nie jest to potrzebne. To co muszę przyznać, to podoba mi się efekt rybiego oka. Ogólnie jest super, ale nie rozumiem, dlaczego pojawiają się nakładki w dancebreaku i te w formie różowego pyłu – mówił Helio Roque, TikTok Espana (Hiszpania)

– Podoba mi się, jak występ jest sfilmowany, ale potem pojawia się niezbyt dobra grafika. Ten występ ma swoje lepsze i gorsze momenty, ale myślę, że w ostatecznym rozrachunku polska awansuje – przekazała Clara Cabrera, Eurovoxx (Wielka Brytania).

Czytaj też:

Najlepsze MEMY z Blanką i „BEJBA”. Rozbawią cię do łezCzytaj też:

Od ogromnych kontrowersji po sukienkę z napisem „BEJBA”. Tak wyglądała droga Blanki na Eurowizję 2023