Romanowska za Dowbor w „Nasz Nowy Dom”. Fani ostro reagują na decyzję

Przypomnijmy, w poniedziałek 8 maja dowiedzieliśmy się, że Katarzyna Dowbor została „pożegnana” przez Edwarda Miszczaka i nie będzie już prowadzić popularnego od 10 lat w Polsce formatu „Nasz Nowy Dom”. Wielu fanów nie kryje, że w związku z tą decyzją, nie zamierzają już śledzić formatu i nie wyobrażają sobie, kto mógłby zająć miejsce uwielbianej dziennikarki. W swoim wpisie na Instagramie, jeszcze tego samego dnia, Dowbor zasugerowała, że w Polsacie trwają „nowe porządki” i „odmładzanie wszystkiego i wszystkich”.

Romanowska za Dowbor. Co na to widzowie?

W czwartek 11 maja stacja Polsat podała, że Dowbor zastąpi Ela Romanowska, aktorka, która grała między innymi w serialach „Samo życie", „Pierwsza miłość", „Świat według Kiepskich", „W rytmie serca". Zdjęcia do nowego sezonu wystartują już w przyszły poniedziałek (15 maja), a pierwsze odcinki z Romanowską widzowie obejrzą już jesienią tego roku.

Stacja przekazała też informację o nowej prowadzącej na swoich profilach w mediach społecznościowych. Jak można się domyślać, w komentarzach roi się od opinii fanów programu. Pod postem w zaledwie dwie godziny pojawiło się prawie 2 tys. reakcji. Co piszą widzowie?

„Może specjalnie taka zmiana, oglądalność będzie mała to i program zniknie. Szkoda piękna idea, fajni ludzie to robili. Nie psuje się czegoś co jest dobre”; „Panią Kasię nikt tak nie zastąpi – najgłupszy błąd zrobiono zwalniając ja po 10 latach programu – a zastępują ja inna osoba”; „Lubie ją jako aktorkę, jednak wydaje mi się, że ciężko będzie zastąpić panią Kasię”; „Jest aktorką i nie wyobrażam sobie że aktorsko będzie podchodzić do tych,którzy w tym programie szukają pomocy”; „Wiadomo tyle lat przyzwyczajenia do Pani Dowbor, ale miłe zaskoczenie. Ta dziewczyna ma potencjał i też wydaje się być ciepłą i empatyczną osobą”; „To już nie będzie to samo”; „Oglądalność spadnie jak w jaka to melodia po zmianie prowadzącego” – to najpopularniejsze z dodanych przez fanów programu komentarzy.

Czytaj też:

TOP 10 seriali w Polsce na Netflix. Wielki powrót jednego tytułuCzytaj też:

Znamy nową prowadzącą „Nasz Nowy Dom”