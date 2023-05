Roxie Węgiel zastąpi Dawida Kwiatkowskiego w „The Voice Kids”? Nie dajemy nikomu pracy za „ładne oczy”

Za nami szósta edycja „The Voice Kids”. Show nie tylko budzi wielkie emocje, ale wylansowało kilka gwiazd. Widzowie uwielbiają ten program, a jego oglądalność nie maleje.

Po zakończeniu ostatniej edycji jeden z jurorów poinformował, że dłużej nie będzie trenerem aspirujących wokalistów i wokalistek. Kto ma szansę zastąpić Dawida Kwiatkowskiego?

Dawid Kwiatkowski odchodzi z „The Voice Kids”

Dawid Kwiatkowski był jurorem w „The Voice Kids” od 1. sezonu, czyli od stycznia 2018 roku. Podobnym rekordem mogą się pochwalić tylko jeszcze Tomson i Baron, którzy wciąż są w programie.

W sobotę 29 kwietnia 2023 roku odbył się finał 6. sezonu formatu TVP, w którym zwyciężyła Martyna Gąsak z drużyny prowadzonej przez Kwiatkowskiego. Triumfatorka konkursu zdobyła również kontrakt z polską wytwórnią muzyczną oraz 50 tysięcy złotych. Już 2 maja 2023 roku wokalista poinformował, że od samego początku wiedział, że będzie to jego ostatni raz. Przyznał, że czuł to od samego początku, że jego przygoda z show zwyczajnie dobiegła końca.

Roxie Węgiel zastąpi Dawida Kwiatkowskiego w „The Voice Kids”?

Po opublikowaniu tych przemyśleń wszyscy zastanawiali się, kto zajmie fotel Dawida Kwiatkowskiego. Początkowo pojawiły się doniesienia, że będzie to Marina Szczęsna, teraz jednak portal Plotek dotarł do informacji, że pod uwagę brana jest też Roksana Węgiel.

– Informacja o tym, że to Marina na pewno zastąpi Dawida, jest mocno na wyrost. Owszem, jest brana pod uwagę do zaproszenia na zdjęcia próbne, ale to niejedyna kandydatka, o której myśli produkcja w kontekście obsadzenia wolnego jurorskiego fotela – cytuje swoje źródło portal. Informator podkreślił, że osoba, która będzie trenować dziecięcych piosenkarzy i piosenkarki, musi być znana w stacji. – Nie dajemy nikomu pracy za „ładne oczy” – dodał. Taką osobą bez wątpienia jest Roksana Węgiel, która sama zwyciężyła „The Voice Kids” oraz Eurowizję Junior.

Jak się okazuje poza Węgiel, producenci pod uwagę biorą też Annę Karwan i Jakuba Szmajkowskiego.

