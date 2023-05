Katy Perry na koronacji Karola III. Zachwyciła swoją stylizacją

Koronacja Karola III bez wątpienia jest historycznym wydarzeniem i to z kilku powód. Władca jest najstarszym obejmującym tron w historii Wielkiej Brytanii, a także zgodnie z życzeniem Elżbiety II, tego dnia korona spocznie nie tylko na głowie jej syna, ale także jego małżonki. Camilla otrzyma bowiem tytuł królowej, a nie królewskiej małżonki, jak to bywało w przypadku żon poprzednich królów.

Całe wydarzenie zaplanowano na trzy godziny, a w tym m.in procesję z udziałem króla i królowej czy nabożeństwo. Ceremonia składała się z pięciu etapów: przedstawienia ludowi nowego króla, jego przysięgi, namaszczenia na głowę Kościoła anglikańskiego, inwestytury i intronizacji. Za najważniejsze uznaje się dwa ostatnie – są to bowiem fizyczne założenie korony św. Edwarda na głowę Karola III i objęcie tronu przez nowego władcę.

W koronacji udział weźmie wielu gości, ale nie tylko związanych z polityką. Wśród zaproszonych są też gwiazdy, które uświetnią ten ważny dzień swoim występem na zamku Windsor. Już wiadomo, że będzie to Andrea Bocelli, Lionel Richie, zespół Take That i Katty Perry, która pojawiła się też na oficjalnej części uroczystości. Trzeba przyznać, że wokalistka prezentowała się jak prawdziwa angielska dama.

Reporterzy uchwycili piosenkarkę, kiedy czekała w długiej kolejce na zajęcie swojego miejsca w świątyni. Celebrytka na tę wyjątkową chwilę wybrała liliowy kostium składający się z żakietu oraz spódnicy w kolano, a także długie rękawiczki w tym samym kolorze i finezyjnej ozdobie głowy przypominającej kapelusz. Stylizację dopełniły perły, klipsy oraz biała torebka.

