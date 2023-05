Dawid Kwiatkowski odchodzi z „The Voice Kids”. Podał powody

Dawid Kwiatkowski był jurorem w „The Voice Kids” od 1. sezonu, czyli od stycznia 2018 roku. Podobnym rekordem mogą się pochwalić tylko jeszcze Tomson i Baron, którzy wciąż są w programie.

W sobotę 29 kwietnia odbył się finał 6. sezonu formatu TVP, w którym zwyciężyła Martyna Gąsak z drużyny prowadzonej przez Kwiatkowskiego. Triumfatorka konkursu zdobyła również kontrakt z polską wytwórnią muzyczną oraz 50 tysięcy złotych.

Kwiatkowski odchodzi z „The Voice Kids”

Najwyraźniej Kwiatkowski uznał, że będzie to idealnym zakończeniem jego przygody z „The Voice Kids”. We wtorek 2 maja opublikował na swoim Instagramie oświadczenie, w którym pisze, że odchodzi z show.

„Kiedy w zeszłym roku usiadłem na tym nieziemsko wygodnym fotelu w pierwszy dzień przesłuchań w ciemno, czułem już, że robię to ostatni raz. Pamiętam, jak we wrześniu zaczęły się bitwy i kompletując tria, powiedziałem do siebie »stary, zrób to dobrze, robisz to ostatni raz i mają być to bitwy fenomenalne«. Takie były. Dzięki mojej wspaniale słuchającej wszystkich naszych rad drużynie” – napisał, dodając, że kilka tygodni temu dostał propozycję udziału w kolejnej edycji i... odmówił. Jak stwierdził, „serca słucha, jak babci”, a ono podpowiedziało mu, że jego czas w programie dobiegł końca.

„Moje muzyczne plany i cele na przyszłe lata będą wymagały ode mnie większego skupienia na komponowaniu muzyki, co oznacza, że moja drużyna nie miałaby trenera na wyciągnięcie ręki tak, jak dotychczas, a jestem ostatni do robienia czegoś na pół gwizdka” – wyjaśnił dalej artysta.

