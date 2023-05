Jan Lubomirski-Lanckoroński na przyjęciu w Pałacu Buckingham. Zdradził kulisy

Za kilka dni Karol III zostanie oficjalnie koronowany na króla Wielkiej Brytanii. Z tej okazji do Londynu przyjedzie wielu światowych przywódców oraz – po raz pierwszy w historii – także inne koronowane głowy. – To taki przykład na odstąpienie od protokołu i unowocześnienie tego wydarzenia przez księcia króla Karola III – powiedział w rozmowie z „Faktem” książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

Polski książę na przyjęciu w Pałacu Buckingham

Polski arystokrata nie otrzymał wprawdzie zaproszenia na koronację, ale będzie – wraz z żoną Heleną Mańkowską – uczestniczył w przyjęciu w Pałacu Buckingham, które zaplanowano na środę 3 maja. Książę wyjaśnił, że na imprezie będzie obowiązywał specjalny dresscode. – Przyjęcie odbywa się w ciągu dnia, więc moja małżonka będzie ubrana w suknię koktajlową w jasnych kolorach. Do tego obowiązkowy jest kapelusz, który specjalnie z tej okazji zaprojektował dla niej polski projektant Rafał Zieliński – opowiadał.

Jan Lubomirski-Lanckoroński także będzie musiał dostosować swój strój do reguł panujących na królewskim dworze. – Dla mężczyzn na taką okazję obowiązkowy jest cylinder. Jeśli jest się wojskowym, można przyjść mundurze, ale wyraźnie jest napisane na zaproszeniu, że bez orderów. Założę tzw. morning suit, który według zasad wolno nosić od rana do zmierzchu. Wygląda on jak długa marynarka, do kolana z tyłu. Z przodu zaś jest wycięta i zapinana na jeden guzik. Takie właśnie stroje nosi się podczas wyścigów w Ascot – wyjaśnił arystokrata. Dodał, że ważnym elementem stroju będzie również parasol.

Jan Lubomirski-Lanckoroński o kulisach imprezy w Pałacu Buckingham

Polski książę zdradził również kilka innych zasad, które nie dotyczą stroju. – Podczas tego wydarzenia każdy by chciał na pewno przywitać się z monarchą. Kobieta powinna dygnąć przy królu i królowej natomiast, ale nie obowiązuje zasada, że kobieta ma pierwszeństwo. Tu monarcha jest najważniejszą postacią. To mężczyzna ma być przywitany jako pierwszy, dopiero później po nim monarchini – wyjaśnił.

Arystokrata zaznaczył, że witający się z parą królewską mężczyzna powinien skłonić bardzo głęboko głowę. – Nie można pocałować królowej w rękę, bo to faux-pas. W rękę można pocałować jedynie bliską kobietę: matkę, żonę, babkę. Wystarczy ukłonić się, podając rękę, oczywiście, jeżeli ona wyciągnie do nas. Natomiast nie można starać się wciągać ręki na siłę – podkreślił.

Z relacji księcia wynika, że w menu uroczystości znajdą się m.in. kanapeczki z miękkiego chleba, przekładane serami, mięsem, warzywami, pastami oraz scones, czyli bułeczki z nadzieniem albo rodzynkami.

