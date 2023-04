Jerzy S. będzie miał kolejny proces. O co chodzi tym razem?

17 października 2022 roku media obiegła informacja o wypadku, który powodował Jerzy S. Aktor był pod wpływem alkoholu – w wydychanym powietrzu miał 0,7 promila. Według doniesień, S. potrącił motocyklistę, a potem próbował uciec z miejsca zdarzenia. Sam aktor zaprzeczał potem tym informacjom.

„Fakt” dotarł w końcu do zeznań ofiary, Sławomira G., który – jak się okazało – całą sytuację nagrał kamerą, którą miał na kasku. Sławomir G. relacjonował dalej, że po uderzeniu S. nie zatrzymał się. Motocyklista zaczął go gonić. Mężczyzna powiedział S., że wszystko ma nagrane i zamierza zadzwonić na policję. Wtedy podobno aktor znów próbował uciec. Sławomir G. po raz kolejny musiał go ścigać. Mężczyzna twierdził, że gdy kolejny raz zajechał drogę kierowcy, ten próbował w niego wjechać i go zepchnąć.

Aktor „Seksmisji” został już dwukrotnie skazany przez sąd pierwszej instancji, jednak teraz prokuratura wniosła apelację w sprawie.

Jerzy S. będzie miał kolejny proces

Teraz, według doniesień reportera Radia ZET Przemka Taranka, prokuratura wniosła sprzeciw wobec wyroku nakazowego, jaki zapadł w tej sprawie z 28 marca 2023 roku. Wtedy Jerzy S. skazany został na 3 tys. zł grzywny. W piśmie, do którego dotarł dziennikarz, prokuratura podaje, że kara ta jest „rażąco niewspółmierna”.

W sprawie wypowiedział się też Janusz Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie. – Po zapoznaniu się z wyrokiem nakazowym, prokuratura wniosła sprzeciw, podnosząc zarzut rażącej niewspółmierności kary grzywny orzeczonej wobec obwinionego i domagając się rozpoznania sprawy na zasadach ogólnych. Tutaj uznano, że ta kara jest zbyt liberalna – przekazał.

