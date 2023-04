Ruszyła kolejna zbiórka na leczenie Jana A.P. Kaczmarka. „Jego stan z dnia na dzień się pogarsza”

Jan A.P. Kaczmarek, polski kompozytor, autor muzyki do ponad 70 filmów, laureat Oscara za ścieżkę dźwiękową do filmu „Marzyciel” (2005), od jakiegoś czasu choruje na zanik wieloukładowy (MSA). U większości pacjentów początkowo dochodzi do wystąpienia spowolnienia ruchowego, podobnego do tego w przypadku choroby Parkinsona. Potem dochodzą inne objawy, jak: sztywność mięśni, ataksja, drżenia, hipotonia, zaburzenia regulacji temperatury ciała, zaburzenia mowy, oczopląs, zaburzenia oddychania i inne. Obecnie nie istnieje lek, który byłby w stanie pomóc całkowicie zniwelować objawy choroby. U chorych stosuje się leczenie objawowe.

Jaki jest stan Jana A.P. Kaczmarka?

W sobotę 29 kwietnia 2023 roku Kaczmarek skończył 70 lat. Obecnie kompozytor przebywa jednak w szpitalu po przebytym zapaleniu płuc, a jego stan określany jest jako „trudny”. W rozmowie z Plejadą Tomasz Kopeć, prezes Polskiej Fundacji Muzycznej, z każdym dniem sytuacja zdrowotna zdobywcy Oscara się pogarsza.

– Sytuacja jest bardzo dynamiczna. Z każdym dniem stan pana Jana się pogarsza. Nie wiemy, co będzie jutro czy pojutrze, bo z tej choroby się nie wychodzi. Wiąże się ona z ogromnym bólem i cierpieniem, który towarzyszy zanikowi mięśni. Trudność sprawia już samo mówienie. Ciało przestaje być władne, samodzielne i wymaga podłączenia różnego rodzaju urządzeń – przekazał.

Ruszyła zbiórka na leczenie polskiego kompozytora

Miesięczna opieka nad kompozytorem to koszt nawet 30 tys. złotych. Jego małżonka Aleksandra Twardowska-Kaczmarek była zmuszona zrezygnować z pracy, aby móc się nim opiekować. Wychowuje także ich 7-letniego syna.

W związku z trudną sytuacją materialną rodziny, w sieci ruszyła zbiórka na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji artysty. Znajdziecie ją POD TYM LINKIEM.

