Anna Popek zwróciła się do hejterów w nowym wideo. Mówi o „poście przerywanym”

We wtorek 4 kwietnia Telewizja Polska ogłosiła wielki powrót Anny Popek do „Pytania na Śniadanie” i już kolejnego dnia gwiazda pojawiła się na ekranie. Widzowie początkowo byli zadowoleni z takiego obrotu spraw, w komentarzach roiło się od wpisów fanów Popek. W końcu jednak widzom zaczęło coś przeszkadzać, a głównie to, w jaki sposób gwiazda rozmawia z gośćmi „PnŚ”.

Widzowie „PnŚ” uderzają w Annę Popek

Pod ostatnim postem na Instagramie formatu przeczytać można m.in.: „No nie przekonam się, próbowałam ale niestety pani Ania działa odpychająco. Teraz jak widzę skład z jej udziałem to wyłączam program. Szkoda”; „Długo przekonywałam się do formatu PnŚ.... Teraz jestem wierna fanka. Kiedy tylko moge- oglądam. Teraz przyznam szczerze, mam obiekcje. Pani Ania jest doswiadczona- fakt, ale niestety kazda rozmowę potrafi zdominować. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Oglądanie »śniadaniowki« powinno się kojarzyć z lekkim, przyjaznym i miło spędzonym czasem, a tak niestety nie jest”; „Pani prowadząca często przerywa rozmówcy”; „Nie da się oglądać, pani Ania ciągle przerywa, wchodzi w słowo, nie da się wypowiedzieć gościom”.

Anna Popek znana jest z tego, że czyta komentarze i często na nie odpowiada. Tak było i tym razem. Niespodziewanie dodała na swój Instagram krótkie wideo, w którym odniosła się do hejtu. Na nagraniu siedzi w eleganckim fotelu i pije herbatę.

„Pytacie w komentarzach, w jaki sposób wyszczuplałam. Otóż od paru miesięcy stosuję post przerywany. À propos przerywania, czytałam wasze komentarze. No cóż... show must go on!” – stwierdza.

Kariera Anny Popek w TVP

Kariera obecnie 54-letniej Anny Popek w TVP rozpoczęła się w 1999 roku. Dla stacji prowadziła poranny program „Kawa czy herbata?”. Po kilkuletniej przerwie, podczas której była m.in. doradcą Ministra Finansów Grzegorza Kołodki, pojawiała się w kilku autorskich programach, w tym „Trop sekret” czy „Po oklaskach”. Wtedy też zaczęła pracę w TVP2 we wspomnianym „Pytaniu na Śniadanie”. Z formatu odeszła niespodziewanie po 14 latach, by wrócić do niego w 2023 roku.

