Nie żyje legendarny amerykański prezenter Jerry Springer

Informację o śmierci legendarnego amerykańskiego prezentera potwierdziła jego rzeczniczka Lidna Shafran w rozmowie z Fox News. Springer zmarł spokojnie w czwartek 27 kwietnia z swoim domu w Chicago.

W oświadczeniu dla BBC Jene Galvin, wieloletnia przyjaciółka Springera i rzeczniczka całej rodziny, określiła go jako „niezastąpionego”.

„Zdolność Jerry'ego do nawiązywania kontaktu z ludźmi była podstawą jego sukcesu we wszystkim, czego próbował, niezależnie od tego, czy była to polityka, transmisje telewizyjne, czy po prostu żarty z ludźmi na ulicy, którzy chcieli zrobić sobie z nim zdjęcie czy zamienić słowo” – przekazała. „Jest niezastąpiony, a jego strata bardzo boli, ale pamięć o jego intelekcie, sercu i poczuciu humoru będzie żyła” – czytamy.

Jerry Springer. Kim był?

Rodzice Jerry'ego Springera uciekli z niemieckiego Szczecinka w trakcie pogromów „nocy kryształowej” w 1938 roku. Przyszły prezenter na świat przyszedł na stacji metra Highgate w Wielkiej Brytanii, która służyła wtedy za schron przed bombardowaniem niemieckim. Pięć lat później rodzina wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Jerry Springer ukończył tam politologię na Uniwersytecie Tulane'a, a potem otrzymał tytuł doktora prawa na Northwestern University.

Przez rok (w 1977 roku), sprawował funkcję burmistrza Cincinnati. Potem rozważał wystartowanie w wyborach do Senatu, jednak zrezygnował z tego pomysłu, ponieważ był już wtedy związany z popularnym formatem „Potyczki Jerry'ego Springera”.

„Potyczki Jerry'ego Springera” dużą oglądalność osiągnęły też w Polsce. Początkowo w show poruszano tematy polityczne, problem bezdomności czy dostępu do broni. Potem, aby podnieść oglądalność, zdecydowano, że do show zapraszani będą ludzie z niżej klasy społecznej, z podstawowym wykształceniem lub w jakikolwiek sposób kontrowersyjni. Podczas programu dochodziło do wyzwisk, sprzeczek, awantur i rękoczynów. W pewnym momencie show miało większą oglądalność od „The Oprah Winfrey Show”.

Springer grał też w wielu filmach i serialach, m.in. w „Świecie według Bundych”, „Sabrina, nastoletnia czarownica” czy „Zdarzyło się jutro”.

