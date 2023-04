Al Pacino świętuje 83. urodziny. Ranking 15 najlepszych ról aktora

15. „Człowiek z blizną”



Rok 1980. Pochodzący z Kuby przestępca, Tony Montana, tworzy w Miami narkotykowe imperium.



14. „Sposób na Szekspira”



Al Pacino przygotowuje się do wystawienia sztuki Williama Szekspira, w której sam gra główną rolę.



13. „Jack, jakiego nie znacie”



Lata 90. XX wieku. Amerykański lekarz toczy walkę o legalizację eutanazji.



12. „Pewnego razu... w Hollywood”



Aktor Rick Dalton i jego przyjaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.



11. „Donnie Brasco”



Film oparty na faktach. Agent FBI pod pseudonimem Donnie Brasco wnika w środowisko mafijne, by rozpracować je od środka.



10. „Gorączka”



Zawodowy przestępca Neil McCauley organizuje zbrojny napad na opancerzoną furgonetkę. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Vincent Hanna.



9. „Zapach kobiety”



Niewidomy emerytowany pułkownik Frank Slade staje się najlepszym nauczycielem życia dla nieśmiałego studenta.



8. „Serpico”



Historia Franka Serpico podejmującego samotną walkę z korupcją w szeregach nowojorskiej policji.



7. „Bezsenność”



Podczas pościgu za podejrzanym o morderstwo nastolatki policjant chory na bezsenność popełnia niewybaczalny błąd.



6. „Glengarry Glen Ross”



Czwórce agentów nieruchomości grozi utrata pracy. Jedynie ci, którzy osiągną najlepsze wyniki sprzedaży, utrzymają posadę.



5. „Irlandczyk”



Płatny zabójca Frank Sheeran powraca do sekretów, których strzegł jako lojalny członek rodziny przestępczej Bufalino.



4. „Pieskie popołudnie”



Sonny i Sal napadają na bank, ale okazuje się, że w skarbcu prawie nie ma pieniędzy.



3. „Ojciec chrzestny II”



Rok 1917. Młody Vito Corleone stawia pierwsze kroki w mafijnym świecie Nowego Jorku. Ponad 40 lat później jego syn Michael walczy o interesy i dobro rodziny.



2. „Informator”



Film oparty na faktach. Zwolniony pracownik koncernu tytoniowego oskarża byłych pracodawców o świadome dodawanie do tytoniu uzależniających substancji chemicznych.



1. „Ojciec chrzestny”



Opowieść o nowojorskiej rodzinie mafijnej. Starzejący się Don Corleone pragnie przekazać władzę swojemu synowi.Czytaj też:

