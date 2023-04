Marcin Hakiel w ogniu krytyki po zdjęciach z partnerką. Tancerz zareagował

Marcin Hakiel i Katarzyna Cichopek nie są parą już od roku, ale ich rozstanie i nowe związki wciąż budzą ogromne emocje. Widać to zwłaszcza wtedy, gdy oboje opublikują na instagramowych profilach zdjęcia ze swoimi nowymi partnerami – Marcin Hakiel z tajemniczą Dominiką, a Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim.

Nowa partnerka Hakiela stanęła w obronie Cichopek

Tancerz relacjonuje niemal każdą chwilę spędzoną z nową partnerką, ale na żadnym z nagrań czy zdjęć internauci nie mogą zobaczyć twarzy kobiety. Wybranka gwiazdora chętnie pozuje, ale zawsze stoi tyłem lub bokiem. Wiadomo tylko tyle, że jest szczupłą blondynką.

Ostatnio w komentarzach zawrzało kiedy Hakiel pokazał fotografię, na której oboje mają na sobie eleganckie stylizacje. Obcisła sukienka podkreśliła figurę nowej wybranki celebryty, a fani od razu zaczęli porównywać ją do Katarzyny Cichopek. Ku zaskoczeniu internautów głos zabrała sama Dominika i podziękowała za komplementy, ale jednocześnie zaapelowała, by nie obrażać przy tym innych.

Internauci krytykują kolejne zdjęcia Hakiela i jego partnerki stojącej tyłem

Teraz na profilu tancerza znów zrobiło się gorąco. Po tym jak Marcin Hakiel pochwalił się romantycznym wypadem w góry, ale znów nie pokazał twarzy ukochanej, niektórzy fani postanowili ocenić jego zachowanie. Większość z nich nie rozumiała chęci zachowania prywatności wybranki.

„Jedno czy dwa zdjęcia spoko, ale szczerze mówiąc, gdy na którymś już z kolei partnerka ciągle stoi tyłem, to naprawdę dziwnie to wygląda, lekko groteskowo. Jeżeli któreś z was nie chce jej pokazywać, to może nie umieszczać wspólnych zdjęć w ogóle?”; „Panie, w końcu pokaż tę babę. Zachowujesz się pan jak dziecko. Żenada”; „Ona jest brzydka, czy o co chodzi?”; „Mnie te zdjęcia z kobietą tyłem przedstawiają przekaz »jakby co to nie jestem sam, też mam kogoś«” – czytamy pod postem.

Głosów było tak wiele, że postanowił postanowił się do nich odnieść Marcin Hakiel. „Dziękuje za wszystkie komentarze, na swoim profilu publikuje to, co uznam za stosowne. Rozumiem, że nie każdemu musi się to podobać, ale będę wdzięczny za nieobrażanie się. Żyj i daj żyć innym. Dobrej niedzieli” – napisał.

