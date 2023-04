Malowanie guzików, hurtownia cebuli. Gdzie pracowały gwiazdy, zanim stały się sławne?

Nie każdy z polskich celebrytów miał tyle szczęścia, co amerykańskie gwiazdy Disneya, które były rozpoznawalne już jako dzieci. Większość z nich musiała pokonać wiele przeciwności losu, żeby zdobyć sławę, a przede wszystkim początkowo zajmować się branżą, która nie była spełnieniem ich artystycznych marzeń.

Gwiazdy, zanim zaczęły być sławne, zdobywały pieniądze w naprawdę zaskakujących miejscach. Ich życie nie było usłane różami. Wielu z nich zajmowało się czymś zupełnie niezwiązanym z ich obecnym zajęciem. Zanim Michał Wiśniewski rozpoczął, karierę pracował w hurtowni cebuli, a Katarzyna Nosowska na poczcie. Gdzie jeszcze polscy celebryci zdobywali życiowe doświadczenie?

Ewa Chodakowska



Ewa Chodakowska pierwsze pieniądze zarabiała, myjąc szyby samochodów, a za jedno auto brała zaledwie dwa złote.



Krzysztof Ibisz



Krzysztof Ibisz w młodości studiował w Kanadzie, ale to nie przeszkodziło mu w zarabianiu pieniędzy. Za granicą przyszły prezenter sprzątał toalety, procował w kuchni greckiej knajpy, a nawet tworzył nadruki na koszulkach.



Małgorzata Kożuchowska



W czasie studiów aktorskich Małgorzata Kożuchowska pracowała w sadzie, można więc powiedzieć, że postać Hanki Mostowiak była jej bliska. Przyszła aktorka tak dobrze się sprawdziła, że przeniesiono ją do taśmy, gdzie sortowała jabłka.



Maja Sablewska



Zanim Maja Sablewska stała się menadżerką Dody, dzięki czemu zdobyła sławę i zajęła się własną karierą, była opiekunką dzieci Natalii Kukulskiej. Przyszła celebrytka prowadziła też oficjalny funclub wokalistki.



Justyna Steczkowska



Na bardziej artystyczną pracę postawiła Justyna Steczkowska. Wokalistka ozdabiała guziki, które następnie sprzedawała.



Omenaa Mensah



Omenaa Mensah jeszcze jako nastolatka zaczęła pracę na plantacji truskawek. Jednak jak sama przyznała, wytrzymała tam zaledwie trzy dni i zarobiła 30 złotych. Później prowadziła erotyczne programy dla dorosłych.



Dorota Gardias



Kolejna znana pogodynka, czyli Dorota Gardias w przeszłości śpiewała na weselach. Tę pracę w wywiadach zawsze jednak wspomina z dużym sentymentem.



Mikołaj Roznerski



Mikołaj Roznerski w wielu wywiadach wspomina, że kiedy przeprowadził się do Warszawy, zaczynał od odśnieżania ulicy Marszałkowskiej. Później rozkładał ulotki, jednak nie ukrywa, że było to dla niego wstydliwe. – To było obciachowe, bo zawsze spotykałem kolegów, którzy już pracowali w zawodzie. Oni grali w teatrach, a ja im wręczałem ulotki – powiedział aktor w wywiadzie dla Plejady.



Tomasz Karolak



Natomiast Tomasz Karolak, zanim stał się rozpoznawalnym aktorem, był sprzedawcą na Stadionie Dziesięciolecia, później pracował jako ochroniarz.



Katarzyna Nosowska



Katarzyna Nosowska, zanim na poważnie zajęła się śpiewaniem, pracowała na poczcie. Tam wpisywała dane do komputera.



Michał Wiśniewski



Michał Wiśniewski zanim na poważnie zajął się śpiewaniem, pracował w hurtowni cebuli.



Katarzyna Pakosińska



Katarzyna Pakosińska w przeszłości pracowała jako sprzątaczka na uniwersytecie.



Marek Włodarczyk



Aktor, który sławę głównie zdobył dzięki roli w serialu „Kryminalni”, Marek Włodarczyk, zanim na poważnie zajął się aktorstwem, pracował jako mechanik w Niemczech.Czytaj też:

