Królikowski odpowiada Koterskiemu: Odważne słowa jak na byłego heroinistę

W poniedziałek w podcaście „WojewódzkiKędzierski” gościł Michał Koterski. Rozmowa w pewnym momencie zeszła na Antoniego Królikowskiego, którego nazwisko od kilku miesięcy pojawia się w mediach w kontekście licznych kontrowersji. Koterski stwierdził, że zachowanie jego kolegi, przypomina mu jego samego z czasów, gdy był uzależniony.

– Dzisiaj jak na niego patrzę, to niestety widzę siebie z tamtych lat, bo tak samo zrujnowałem swoje życie. Chodzi mi o to, w czym on teraz tkwi, nie chcę się rozwijać na ten temat, bo to jest jego życie – stwierdził.

Królikowski szybko odpowiedział na słowa kolegi. – Bardzo odważne słowa jak na byłego heroinistę. Ja, w przeciwieństwie do Michała, nie miałem do czynienia z tak zabójczymi substancjami – stwierdził. – To chore, że nawet w obliczu zatrzymania przez policję, badań pod kątem wszystkich narkotyków i wykryciem jedynie THC w mojej krwi, jestem porównywany do takich osób jak Misiek. Porównywanie heroiny do marihuany jest równie absurdalne, co wyobrażenie, że mógłbym, a raczej chciałbym zagrać kiedykolwiek „młodego Koterskiego” w filmie na podstawie jego biograficznego wywiadu – podał.

Królikowski poddał się badaniom psychiatrycznym

Aktor ujawnił też, że ostatnio poddany był badaniom psychiatrycznym. Dwóch biegłych miało stwierdzić, że Królikowski nie jest uzależniony „nawet od marihuany”, a jedynie „wspomaga leczenie”.

Królikowski zwrócił się też bezpośrednio do Królikowskiego. – Jeszcze kilka miesięcy temu byłeś ze mną i Izą na koncercie w Lublinie. Miałeś wiele okazji ku temu, aby powiedzieć mi te twoje przykre słowa w twarz, może wtedy zrozumiałbyś, jak krzywdzące dla mnie jest to porównanie – stwierdził. – Wykorzystywanie mojego trudnego czasu do robienia wokół siebie szumu celem promocji własnej biografii jest po prostu słabe – dodał.

