Jonathan Majors ma poważne kłopoty. Traci agenta, firmę PR, a Marvel szuka nowego Kanga

Jonathana Majorsa ostatnio oglądać mogliśmy w „Creed III” i „Ant-Man i Osa: Kwantomania”. Wcześniej głośno było o jego roli w „Krainie Lovecrafta”, „Guilty” czy „Ostatni Czarny w San Francisco”.

O co oskarżany jest Jonathan Majors?

33-letni aktor został aresztowany 25 marca w związku z rzekomą awanturą domową z 30-letnią kobietą, która został zabrana do szpitala z „drobnymi obrażeniami głowy i szyi” – według informacji udostępnionych przez policję. Majors ma pojawić się na rozprawie sądowej 8 maja, ponieważ stoi w obliczu wielu zarzutów dotyczących nękania i napaści ze strony nowojorskiego prokuratora okręgowego.

„Jonathan Majors jest całkowicie niewinny i prawdopodobnie padł ofiarą kłótni z kobietą, którą zna” – przekazała obrończyni aktora Priya Chaudhry w oświadczeniu z 27 maja. „Gromadzimy dowody, które przedstawimy prokuratorowi okręgowemu licząc, że niebawem wszystkie zarzuty zostaną wycofane”.

Obrończyni Majorsa przekazała także prasie wiadomości tekstowe, które rzekomo miał otrzymać od 30-latki. „Proszę, daj mi znać, kiedy to otrzymasz. Zapewnili mnie, że nie zostaniesz obciążony. Powiedzieli, że muszą cię aresztować, zgodnie z protokołem, kiedy zobaczyli moje obrażenia i dowiedzieli się, że się pokłóciliśmy. Jestem taka zła, że to zrobili. Przykro mi, że jesteś w takiej sytuacji. Powiedziałam im, że to moja wina, że próbowałam wyrwać ci twój telefon. Dopiero co wyszłam ze szpitala. Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz wolny. Kocham cię” – napisała kobieta.

Majors trafi agenta i firmę PR. Marvel zastąpi aktora?

W odpowiedzi na niepokojące doniesienia, agencja Entertainment 360 postanowiła nie czekać na werdykt w sprawie Majorsa i już teraz zerwała z nim umowę. Podobnie postąpiła firma PR-owa The Lede Company. Według Jeffa Sneidera z The Hot Mic, w tę samą stronę zmierza już też Marvel. Chociaż oficjalnie studio podało, że nie zamierza na razie podejmować w tej sprawie żadnych ruchów, za kulisami poszukiwany ma być nowy odtwórca roli Kanga. Jak podał Sneider aktor, którego chcą obsadzić ma być „w typie Damsona Idrisa” z serialu „Snowfall”.

