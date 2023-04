Drake Bell odnaleziony. Zareagował na całe zamieszanie i wyjaśnił, co się stało

Informacja o tym, że aktor zaginął pojawiła się w poście Departamentu Policji Daytona Beach na Facebooku w czwartek 13 kwietnia. W poście mogliśmy przeczytać, że Drake Bell, którego prawdziwe nazwisko to Jared Drake Bell, ostatnio był widziany, gdy podróżował szarym BMW z 2022 roku. Funkcjonariusze prosili wszystkich, którzy mogą mieć informację o tym, gdzie przebywa aktor, o kontakt z detektywem.

Na szczęście, kilka godzin po tym, jak policja opublikowała komunikat, Drake Bell się odnalazł, co potwierdził funkcjonariusz Daytona Beach. Sam 36-latek do sprawy odniósł się za pośrednictwem Twittera. "Zostawiasz telefon w aucie i nie odbierasz cała noc, i to?" – napisał.

Kim jest Drake Bell?

Drake Bell zyskał sławę u boku Josha Pecka w hitowym serialu „Drake & Josh”, który doczekał się czterech sezonów i emitowany był w latach 2004-2007. Po zakończeniu serii Drake Bell zagrał m.in. Timmy'ego Turnera w aktorskiej trylogii „Wróżkowie chrzestni”.

Zarzuty pod adresem Drake'a Bella

W czerwcu 2021 roku Bell przyznał się do zarzutu usiłowania narażenia dzieci na niebezpieczeństwo oraz wykroczenia polegającego na rozpowszechnianiu treści szkodliwych dla nieletnich. Skazany został na dwa lata w zawieszeniu i 200 godzin prac społecznych. Incydent o jakim mowa miał miejsce w 2017 roku kiedy Bell przez kilka miesięcy wymieniał z 15-letnią dziewczyną wiadomości „natury seksualnej”. W 2015 roku aktor aresztowany został za jazdę pod wpływem alkoholu.

