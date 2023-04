Zapomniane związki gwiazd. Gessler i Adamczyk, Wojewódzki i Mucha

Polski show-biznes pełen jest zwrotów akcji, burzliwych rozstań i powrotów. Są jednak pary, które dawno już przeszły do historii. Teraz nie tylko nie pamiętamy o ich związkach, ale nawet nie możemy ich sobie razem wyobrazić. Kto to taki?

Magda Gessler i Piotr Adamczyk

To chyba jeden z najbardziej zaskakujących romansów w show-biznesie. Chociaż Adamczyk i Gessler byli ze sobą dość krótko, to jednak faktycznie tworzyli parę. Teraz żadne z nich nie lubi wracać do tego tematu. Najpopularniejsze restauratorka zrobiła wyjątek w „20m2”.

– Nie rozstaję się w gniewie. Wydaje mi się, że Piotr się wstydzi tego, co robił. Byliśmy blisko, ale może Piotr jest za bardzo mieszczański, by zrozumieć taką osobę jak ja – zdradziła.

Marcin Dorociński i Małgorzata Kożuchowska

Aktorzy byli parą od razu po studiach. Podobno traktowali się bardzo poważnie, a nawet planowali wspólną przyszłość. Mimo to relacja nie wytrzymała próby, jaką było tworzenie przez oboje własnej kariery.

Zofia Zborowska i Radzimir Dębski

Zofia Zborowska obecnie spełnia się jako żona i matka. Razem z Andrzejem Wroną wychowuje córeczkę Nadzieję. Mało kto jednak pamięta, że lata temu aktorka była dziewczyna Radzimira Dębskiego. W latach 2005-2007 chętnie pokazywali się na wspólnych imprezach i pozowali fotografom.

Monika Jaruzelska i Bogusław Linda

Bogusław Linda od zawsze miał opinię bawidamka i łamacza serc. Co prawda nie wiemy, kto z zakochanych zakończył związek, ponieważ był on niezwykle strzeżony. Podobno miał nie wiedzieć o nim nawet ojciec Jaruzelskiej.

Bogusław Linda i Katarzyna Chrzanowska

Jak wynika z medialnych doniesień, Bogusław Linda był też w bliskiej relacji z Katarzyną Chrzanowską. Patra aktorów poznali się kiedy artystka miała zaledwie 25 lat. Mimo że Linda traktował ją poważnie, to ona postanowiła wyjechać do Paryża, żeby dalej się uczyć. Plotki głoszą, że kiedy gwiazdor wybrał się do Francji, żeby walczyć o ukochaną, poznał jej narzeczonego Piotra Niemkiewicza.

Czesław Mozil i Anna Cieślak

Anna Cieślak, która obecnie jest szczęśliwą żoną Edwarda Miszczaka przez kilka lat była dziewczyną Czesława Mozila. Artyści nawet razem mieszkali, ale ich związek nie przetrwał próby czasu. Rozstali się 10 lat temu. Obecnie także wokalistka jest w szczęśliwym związku z Dorotą Mozil.

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki

O tym związku kiedyś mówili wszyscy. Zarówno Anna Mucha i Kuba Wojewódzki słyną z kontrowersji. Ich miłość trwała cztery lata, a zakończyła się w 2007 roku i to z wielkim hukiem. Po kilku publicznych szpileczkach obecnie celebryci znów mają dobre relacje, którymi chętnie się chwalą.

Artur Żmijewski i Magdalena Wójcik

Artur Żmijewski i Magdalena Wójcik poznali się na studiach. Dla przyszłej aktorki gwiazdor porzucił swoją ówczesną dziewczynę, ale tylko na chwilę. Po krótkim romansie wrócił do stałej sympatii, którą poślubił i jest z nią do dziś.

