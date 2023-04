Zwycięzcy „Love Island” rozłożyli konkurencję. Stacja pokazała wyniki

Siódma edycja „Love Island” dostarcza widzom niemałych emocji. Nie tylko relacje między uczestnikami przyciągają uwagę, ale też afery. A tych w tym sezonie nie brakowało, zwłaszcza za sprawą Jaya, czyli Jakuba Wiśniewskiego. Uczestnik dołączył do show i szybko okazało się, że prawdopodobnie wszystkich okłamywał. Do producentów odezwała się kobieta, która przedstawiała się jako partnerka uczestnika. Zachowanie niezgodne z zasadami programu Jay'owi nie uszło na sucho. Musiał pożegnać się z show.

Po jego odejściu także nie brakowało emocji, o co zadbali twórcy.

Fani komentują wynik finału „Love Island”

Internauci byli niemal jednogłośni, kto powinien zwyciężyć siódmą edycję popularnego show Live Island. Agata i Hubert zdobyli aż 72,5%. Na drugim miejscu, ale z zaledwie 12% głosami znaleźli się Kamil i Beata, za nimi byli Marta i Adam, na których zagłosowało 8,8% fanów programu. Najgorzej wypadli Sandra i Mati, ta para otrzymała zaledwie 4% wszystkich głosów.

Zwycięzcy nie tylko znaleźli miłość, ale także wygrali 100 tysięcy złotych. Już na pierwszy rzut oka widać, że fani programu byli jednogłośni. W komentarzach nie kryli radości i byli zachwyceni werdyktem.

„Chyba nigdy Polska nie była tak jednogłośna we wszystkich edycjach co do sympatii do jednej osoby”; „Cudownie! Hubert wygrałeś to! Cała Polska była za Tobą przez całą edycję!”; „Jesteście najlepsza para od początku programu”; „Najszczersza para to i wygrana”; „Hubert do końca klasa”; „Tu chyba nie trzeba nic komentować. Wyniki pokazały to co trzeba, a na Sandrę i Mateusza to chyba mama/tata/ciocia i babcia zagłosowały” – czytamy.

