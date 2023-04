Sokół w żałobie. „Jeszcze dwa tygodnie temu siedziałeś u mnie do rana”

W Wielkanocną Niedzielę raper Sokół, który naprawdę nazywa się Wojciech Sosnowski, opublikował smutny wpis. 46-latek poinformował o śmierci swojego brata Jana.

Sokół żegna młodszego brata

Chociaż ostatnio muzyk unikał rozgłosu i nie wdawał się w medialne afery, które kiedyś był jego znakiem rozpoznawczym, to w ostatnią niedzielę 9 kwietnia 2023 roku opublikował post, w którym wyznał, że zmarł jego młodszy brat. Sosnowski napisał, że stało się to już jakiś czas temu, nie znamy jednak dokładnej daty śmierci Jana Sosnowskiego.

„Kilka dni temu, tuż po swoich 32 urodzinach, odszedł mój młodszy brat Jaś Sokół” – czytamy. Następnie przyznał, że dalej nie wierzy w to co się stało. Sokół podkreślił, że jeszcze niedawno tworzył z bratem wspólne plany. „Kochany, nie mogę w to uwierzyć, jeszcze 2 tygodnie temu siedziałeś u mnie do rana i graliśmy w Sequence. Śmialiśmy się, mieliśmy jakieś plany. To wszystko uciekło gdzieś nagle bezpowrotnie. Mam nadzieję, że jesteście teraz z naszym Tatą gdzieś razem szczęśliwi” – napisał Sokół

W dalszej części wpisu muzyk nawiązał do fotografii, które dołączył do smutnej wiadomości. Jedna z nich pochodzi z dzieciństwa braci Sosnowskich, a druga to współczesne ujęcie zmarłego brata celebryty. „Zdjęcia są kolorowe, bo Ty byłeś kolorową postacią i takiego Cię chcę zapamiętać. Do zobaczenia kiedyś. Będę bardzo tęsknił” – podsumował. Przyczyna śmierci nie jest znana.

Przyjaciele składają Sokołowi kondolencje

W komentarzach pojawiło się wiele słów wsparcia i kondolencji. Głos zabrał m.in. inny raper Pezet czy Weronika Ciechowska. Także Marysia Starosta napisała kilka słów o zmarłym bracie Sokoła. „Był kochanym człowiekiem, od małolata szalony – ale dobry i szlachetny. Nigdy Cię Janek nie zapomnę i tych wszystkich głupot cośmy odwalali” – czytamy artystka.

instagramCzytaj też:

Paul Cattermole nie żyje. Był członkiem grupy S Club 7. Miał 46 lat