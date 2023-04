Kolejna niespodzianka od Toma Hanksa. Ten prezent ma wyjątkowe znaczenie

Firma Cambridge Typewriter Co. Inc. poinformowała o prezencie od Toma Hanksa, aktora znanego z takich hitów jak „Forrest Gump”, „Szeregowiec Ryan” czy „Zielona mila”, w poście na Facebooku. Pracownicy założyli, że sprzęt został do nich wysłany w celu jego naprawy. Byli wniebowzięci, gdy okazało się, że maszyna do pisania trafiła do nich jako podarunek od hollywoodzkiego aktora.

Maszyna do pisania od Toma Hanksa

Hanks do sprzętu dołączył też list – oczywiście napisany na maszynie. Wyjaśnił, że próbuje uporządkować swoją kolekcję maszyn do pisania i ma nadzieję, że sklep zapewni temu egzemplarzowi „pełniejsze, zupełnie nowe życie”. Hanks nie zapomniał też o autografie.

Maszyna, którą Hanks wysłał aż do Arlington, to Olympia SM4 z wczesnych lat 60-tych. – To surrealistyczne przeżycie. Byłem w szoku – przyznał właściciel sklepu Tom Furrier, opowiadając o tym, jak kurier FedEx dostarczył mu prezent. - On kocha maszyny do pisania tak samo jak ja – dodał.

Tom Hanks od dziesięcioleci jest miłośnikiem maszyn do pisania – ma ich w swojej kolekcji ponad 260 i już podczas pandemii przesyłał niektóre ze swoich skarbów innym miłośnikom tego sprzętu.

Hanks i słynny „maluch”

W 2017 roku Polka Monika Jaskólska zorganizowała akcję podarowania Tomowi Hanksowi polskiego Fiata 126p, po tym, jak aktor sfotografował się na ulicy przy „maluchu”. Prezent został ufundowany przez wiele osób, a część zebranych pieniędzy została przekazana szpitalowi pediatrycznemu w Bielsku-Białej. Tom Hanks również przekazał fundusze dla szpitala i książkę z własnym podpisem na aukcję internetową.

