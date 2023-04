„Królowa życia” wydała oświadczenie po zatrzymaniu przez policję. „Pokryję wszelkie koszty”

Informację o interwencji policji w warszawskim hotelu dotarły do mediów 4 kwietnia. Wówczas Laluna znana widzom z „Królowych życia” została zatrzymana i przesłuchana. Wszystko ze względu na zdemolowanie pokoju oraz narkotyki, które miały znajdować się w apartamencie. „Super Expres” donosił, że Katarzyna A. została przewieziona na komendę w celu złożenia wyjaśnień.

– Potwierdzamy, że zabezpieczyliśmy narkotyki oraz że został zdewastowany jeden z apartamentów. Jesteśmy w trakcie ustaleń, kto dokładnie dopuścił się poszczególnych czynów oraz do kogo należały zabezpieczone narkotyki, kto zniszczył pokój i kto go wynajął. Osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia sprawy – potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” podinsp. Robert Szumiata.

Laluna z „Królowych życia” wydała oświadczenie

Teraz głos zabrała Laluna. Celebrytka z pomocą adwokata wydała oświadczenie na Instagramie. Przekazała w nim, że kiedy pokój był demolowany, ona przebywała w zupełnie innym miejscu. Przyznała jednak, że apartament był wynajęty na jej nazwisko.

„W związku z wydarzeniami opisywanymi w mediach w dniu 4 kwietnia 2023 roku oświadczam, iż pokój hotelowy, w którym doszło do opisywanych zdarzeń, był jedynie wynajęty na moje nazwisko, jednakże podczas tych wydarzeń nie było mnie na miejscu. Ze względu na moje dobre imię, oczywistym, jest, iż pokryję wszelkie koszty związane ze zniszczeniami w pokoju” – czytamy.

W dalszej części przyznała, że została przesłuchana przez mundurowych. „Na tę okoliczność zostałam przesłuchana na policji. Natomiast wszelkie inne spekulacje na temat jakobym miała posiadać narkotyki, są nieuprawnionym działaniem na moją szkodę. Jednocześnie oświadczam, iż w chwili zatrzymania nie znajdowałam się pod wpływem żadnych narkotyków” – podkreśliła.

Czytaj też:

Agnieszka Kaczorowska tłumaczy, dlaczego nie ochrzciła córek. „Religia to coś, co zamyka w jednym schemacie”Czytaj też:

Quiz z wakacyjnych hitów. Przyciągnijmy lato!