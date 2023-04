„Królowa życia” zatrzymana przez policję w warszawskim hotelu

Katarzyna A. jest jedną z najbardziej znanych uczestniczek show TTV „Królowe życia”. Nie ukrywa, że kocha operacje plastyczne i chętnie zmienia swój wygląd. Ma za sobą sportową przeszłość – zajmowała się między innymi trójbojem siłowym i zdobywała medale podczas polskich i zagranicznych wydarzeń sportowych. Teraz występuje gościnnie w Fame MMA. Jej profil na Instagramie obserwuje ponad 470 tysięcy osób.

„Królowa życia” zatrzymana przez policję

„Królowa życia” ma teraz niemałe problemy. Jak informuje „Super Express”, we wtorek 4 kwietnia Katarzyna A. została zatrzymana przez policję w jednym z hoteli w centrum Warszawy, a następnie przewieziona na komendę w celu złożenia wyjaśnień.

Jak podaje informator tabloidu, celebrytka przebywała w apartamencie z grupą znajomych. W trakcie imprezy pokój, który wynajmowali został zdewastowany, dlatego obsługa hotelu wezwała policję. Na miejscu funkcjonariusze znaleźli niedozwolone substancje psychoaktywne.

– Potwierdzamy, że zabezpieczyliśmy narkotyki oraz że zdewastowany jeden z apartamentów. Jesteśmy w trakcie ustaleń, kto dokładnie dopuścił się poszczególnych czynów oraz do kogo należały zabezpieczone narkotyki, kto zniszczył pokój i kto go wynajął. Osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia sprawy – potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” podinsp. Robert Szumiata.

Czytaj też:

Anna Popek wraca do „Pytania na Śniadanie”! Fani programu piszą o „zastąpieniu Cichopek”Czytaj też:

10 najlepiej ocenianych koreańskich serii na Netflix