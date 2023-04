Anna Popek wraca do „Pytania na Śniadanie”! Fani programu piszą o „zastąpieniu Cichopek”

We wtorek 4 kwietnia na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych programu „Pytanie na Śniadanie” pojawiło się zdjęcie Anny Popek i informacja, że dziennikarka wraca do prowadzenia śniadaniówki. Kiedy? Już kolejnego dnia, czyli w środę 5 kwietnia. Odcinek z jej udziałem wyemitowany będzie o godz. 7:30.

Kariera Anny Popek w TVP

54-letnia Anna Popek w 1999 roku została prezenterką TVP1, dla której prowadziła poranny program „Kawa czy herbata?”. Po kilkuletniej przerwie, podczas której była m.in. doradcą Ministra Finansów Grzegorza Kołodki, prowadziła kilka autorskich programów, w tym „Trop sekret” czy „Po oklaskach”. Zaczęła także pojawiać się w TVP2 we wspomnianym „Pytaniu na Śniadanie”, prowadziła również formaty „Świat się kręci”, „Zatrzymaj chwilę”, „Po prostu zdrowie” czy „Dzień dobry, Polsko!”. Na początku 2017 roku została szefową PAP Life. Obecnie prowadzi też audycje „Leniwe przedpołudnie” w radiowej Trójce.

Z „Pytania na Śniadanie” odeszła niespodziewanie po 14 latach. Do tej pory fani dopytują ją o to, dlaczego zdecydowała się na ten krok. Wszystko wskazuje na to, że teraz dziennikarka zdecydowała się wrócić do korzeni.

Fani „PnŚ”: Popek zastąpi Cichopek?

A co na to internauci? „Lepszej wiadomości nie można było sobie wymarzyć”; „Jeśli zastąpi Cichopkową, to jestem za”; „To może jeszcze pani Zamachowska wróci i pan Olszański” – piszą. Przeważają komentarze zadowolonych fanów programu, którzy pogratulowali Popek powrotu. Część internautów dopytuje się też, z kim Popek będzie prowadzić „PnŚ”. Na razie TVP nie udziela tej informacji.

facebookCzytaj też:

10 najlepiej ocenianych koreańskich serii na NetflixCzytaj też:

Emily Ratajkowski potwierdziła związek z Harrym Stylesem? Jej wyznanie nie pozostawia złudzeń