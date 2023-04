Emily Ratajkowski potwierdziła związek z Harrym Stylesem? Jej wyznanie nie pozostawia złudzeń

9 marca 2023 roku jedna z najpopularniejszych modelek na świecie Emily Ratajkowski wzięła udział w nagraniu podcastu „Going Mental” z Eileen Kelly. Teraz kiedy odcinek został opublikowany, okazało się, że modelka już wówczas mogła spotykać z Harrym Stylesem.

Emily Ratajkowski przyznała, że z kimś się spotyka

Informacja o randkowaniu tej dwójki trafiła do mediów pod koniec marca. Wówczas w sieci pojawiło się nagranie, jak para tańczy i namiętnie całuje się na ulicy w Tokio. Do tej pory żadne z nich nie odniosło się do materiałów krążących w internecie, ale Emily Ratajkowski już podczas wspomnianego podcastu mówiła o nowej sympatii.

Modelka przyznała, że obecnie się z kimś randkuje. – Dopiero co zaczęłam spotykać się z kimś, kogo chyba polubiłam. To tak bardzo różni się od tego, czego doświadczałam wcześniej. Pomyślałam, że ten chłopak jest całkiem wspaniały – powiedziała.

Emily Ratajkowski dodała też, że do tej pory sprawy miłosne nie wychodziły jej najlepiej. – Jeszcze cztery tygodnie temu miałam do tego inne podejście. Mogłam się z kimś spotykać, potem nasze ścieżki by się rozeszły i zazwyczaj pozostawał po tym niesmak – podkreśliła.

Gwiazda wymieniła cechy, które powinien mieć jej idealny partner i jednocześnie nawiązała do burzliwego związku z Petem Davidsonem, z którym ma dwuletniego synka. – W potencjalnym partnerze szukam przede wszystkim niezależności. Myślę, że to dla mnie bardzo ważne, ponieważ moje życie już jest „pełne”. Nie potrzebuję, aby ktoś je uzupełniał. Chciałabym, aby mój partner miał swoje własne życie, aby uniknąć problemów, z którymi musiałam zmagać się wcześniej – podsumowała.

