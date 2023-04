Herbuś odniosła się do zarzutów Kaczorowskiej. Chodzi o zwolnienie z teatru

Agnieszka Kaczorowska, mimo że głównie kojarzona jest rolą Bożenki z „Klanu”, to ciągle stara się rozwijać. Aktorka i tancerka miała pojawić się w spektaklu „Ślub doskonały” teatru Tu i teraz jednak poinformowała swoich fanów, że trzy dni przed premierą podziękowano jej współpracę.

Wydaje się jednak, że gwiazda nie do końca się tym przejęła. Chwilę po przekazaniu wiadomości udostępniła posty świadczące, że to instytucja zrobiła jej przysługę. „Ja się dzisiaj czuję niesamowicie wolna i taka lekka bardzo. Chyba zdjęłam bardzo ciężki plecak ze swoich pleców. Jeżeli ty też czujesz, że to już czas powiedzieć "stop" – odejść z miejsca, w którym pracujesz, odejść z jakiejś relacji, gdzie ktoś lub ileś osób nie traktuje cię okej, to zrób to” – radziła Agnieszka Kaczorowska.

Herbuś zabrała głos ws. zwolnienia Kaczorowskiej z teatru. Także w nim pracuje

Jednak wpisy gwiazdy Klanu, które sugerowały, że teatr nie najlepiej traktuje pracowników, nie zostały bez odpowiedzi prezeski zarządu instytucji. Kamila Polak wydała oświadczenie i zagroziła celebrytce sądemoraz tym, że będzie zmuszona wyjawić, dlaczego doszło do zakończenia współpracy.

Teraz głos zabrali koledzy z pracy Kaczorowskiej. Zarówno Qczaj jak i Edyta Herbuś przekazali, że żadne z nich nie narzekało na atmosferę w teatrze.

– Trzeba powiedzieć to, że my, jako grupa aktorów, która tutaj gra, bardzo się wspieramy. I to jaka jest aura, jest spowodowane w dużej mierze wypowiedzią jednej osoby. Możemy o tym powiedzieć głośno – Agnieszki Kaczorowskiej – powiedział redakcji Jastrząb Post trener fitness.

Według obojga celebrytów w tym miejscu nie dochodziło do żadnych nadużyć. Do oświadczenia serialowej Bożenki odniosła się też Edyta Herbuś. – Byłam bardzo zaskoczona tą sytuacją. Nie podpisuje się pod jej słowami. Mam zupełnie inne odczucia – wyznała tancerka.

Czytaj też:

Fabijański wystąpił w „Uwadze!”. Maffashion domaga się sprostowania i przeprosinCzytaj też:

Teresa Lipowska odpoczywa w sanatorium. Wyznała, co ją męczy