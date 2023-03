Jeremy Renner po raz pierwszy publicznie od czasu wypadku. Pojawi się na premierze swojego programu

Platforma Disney+ poinformowała, że Jeremy Renner pojawi się na premierze swojego serialu „Rennervations”, która odbędzie się 11 kwietnia w Los Angeles. Ma także wziąć udział w panelu i odpowiadać na pytania dziennikarzy.

Renner miał wypadek w styczniu 2023 roku podczas odśnieżania podjazdu swojego domu w Lake Tahoe. Próbował zatrzymać pług śnieżny przed wpadnięciem w poślizg i uderzeniem w jego siostrzeńca. Wtedy został wciągnięty pod pojazd. Został przetransportowany samolotem do szpitala, gdzie leczono go z powodu „tępego urazu klatki piersiowej i urazów ortopedycznych”. Pierwsze doniesienia mówiły, że Renner jest w „stanie krytycznym”, ale po operacji aktor pojawił się w mediach społecznościowych, dziękując wszystkim za wiadomości i wsparcie podczas tego trudnego czasu. Wciąż na bieżąco informuje fanów o swoim stanie zdrowia.

„Rennervations”. O czym będzie program Jeremy'ego Rennera?

W „Rennervations” Renner i jego zespół doświadczonych mechaników wykorzystują swoje umiejętności, aby przerobić wycofane z eksploatacji pojazdy i przebudować je w oszałamiające sposób, by mógły później posłużyć społecznościom na całym świecie.

– Robiłem to sam przez wiele lat. Zacząłem budować pojazdy dla swojej społeczności i potrzebujących tutaj środków transportu ludzi. Kilka lat temu zacząłem zastanawiać się, jak mogę to robić na większą skalę. I właśnie to stąd ten program – powiedział Renner, gdy ogłoszono datę premiery serialu. – To jedna z moich największych pasji i siła napędowa mojego powrotu do zdrowia. Nie mogę się doczekać, aż świat to zobaczy – podkreślił.

„Rennervations” zadebiutuje na Disney+ już 12 kwietnia.

