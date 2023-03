Nie tylko John Wick. 20 kultowych ról Keanu Reevesa

20. „Dracula”



Rumuński książę, a w rzeczywistości wampir Vlad Dracula wyjeżdża do Londynu, gdzie mieszka kobieta przypominająca mu jego tragicznie utraconą ukochaną.



19. „Kto tam?”



Żonaty mężczyzna spotyka dwie piękne młode dziewczyny, które zmieniają jego życie w prawdziwy koszmar.



18. „Królowie ulicy”



Policjant, badając sprawę śmierci kolegi po fachu, wpada na trop afery korupcyjnej w swojej jednostce.



17. „Lepiej późno niż później”



Harry spotyka się tylko z dużo młodszymi kobietami do czasu, aż poznaje Erikę, matkę jednej z nich.



16. „Mały Budda”



Grupa tybetańskich mnichów wyrusza w podróż, by odnaleźć kolejne wcielenie ich mistrza Lamy Dorje.



15. „Spokojnie, tatuśku”



Wielopokoleniowa rodzina Buckmanów stara się wspierać swoje dzieci w troskach i niepowodzeniach.



14. „Constantine”



Adaptacja komiksu "Hellblazer" opowiadająca historię Johna Constantine'a - egzorcysty, który musi stanąć do walki o dusze wszystkich ludzi, by tym samym ocalić siebie od wiecznego potępienia.



13. „Dotyk przeznaczenia”



Samotna matka trzech synów posiada talent jasnowidzenia, co pomaga jej utrzymać rodzinę, ale również utrudnia życie.



12. „W zakolu rzeki”



Licealista Samson morduje koleżankę Jamie, po czym informuje o wszystkim swoich przyjaciół.



11. „Sezon rezerwowych”



W związku ze strajkiem zawodowych futbolistów szansę zaistnienia w najważniejszych rozgrywkach otrzymują amatorzy i niespełnieni gracze.



10. „Wiele hałasu o nic”



Hero i Claudio wkrótce biorą ślub. Postanawiają wyswatać Beatrice i Benedicka, którzy są zadeklarowanymi przeciwnikami małżeństwa.



9. „Adwokat diabła”



Kevin Lomax - wybitny adwokat, skuszony intratną propozycją pracy, przeprowadza się do Nowego Jorku. Nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, kim jest jego chlebodawca.



8. „Przez ciemne zwierciadło”



Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.



7. „Wspaniała przygoda Billa i Teda”



Dwóm licealistom grozi nieukończenie liceum, jeżeli obleją historię. Przy pomocy wehikułu czasu poznają najwybitniejsze postaci z dziejów świata.



6. „Moje własne Idaho”



Dwóch przyjaciół wyrusza w podróż, której celem jest odszukanie matki jednego z nich.



5. „Point Break – na fali”



Młody agent FBI dostaje zadanie zinfiltrowania grupy zajmującej się sportami ekstremalnymi, która jest podejrzana o dokonywanie zorganizowanych napadów na korporacje.



4. „John Wick”



Były płatny morderca ściga gangsterów, którzy wtargnęli do jego domu, dokonując brutalnej napaści i kradzieży.



3. „Speed – niebezpieczna prędkość”



Terrorysta podkłada pod autobus bombę, która eksploduje, gdy pojazd zwolni poniżej 50 mil na godzinę. Niespodziewanie do jego wnętrza dostaje się policjant Jack Traven.



2. „John Wick 2”



John Wick udaje się do Rzymu na prośbę starego przyjaciela, który chce przejąć kontrolę nad międzynarodową gildią zabójców.



1. „Matrix”



Haker komputerowy Neo dowiaduje się od tajemniczych rebeliantów, że świat, w którym żyje, jest tylko obrazem przesyłanym do jego mózgu przez roboty.Czytaj też:

