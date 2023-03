Film „John Wick 4” rozbił bank. Najlepsze otwarcie w Polsce i na świecie

W pierwszy weekend tylko w USA i Kanadzie „John Wick 4” zarobił 73,5 miliona dolarów. Przychód w pozostałych krajach to 64 miliony USD, co daje łączną kwotę 137,5 milionów dolarów (wraz z przedpremierami). To najlepszy weekend otwarcia spośród wszystkich filmów o przygodach Johna Wicka.

Nie inaczej jest w Polsce. W weekend otwarcia film obejrzało 157 856 widzów wraz z pokazami przedpremierowymi. Jest to najlepsze otwarcie filmu w Polskich kinach w marcu i jedno z najlepszych kinowych otwarć spośród wszystkich filmów w 2023 roku.

Recenzje filmu „John Wick 4”

John Wick wdarł się na szczyt polskiego i amerykańskiego box-office'u i czeka tam na śmiałków, którzy chcą spróbować z nim swoich sił. Wszystko wskazuje na to, że niełatwo będzie go z tego szczytu strącić. Na Rotten Tomatoes film ma po 95 proc. pozytywnych opinii – od widzów i krytyków; na imdb.com film ma rating 8,5 proc; użytkownicy Google oceniają pozytywnie tę część w 96 proc., natomiast krytycy Filmwebu dają filmowi łączną notę 8,2 punktów.

„John Wick 4". O czym jest film?

John Wick to płatny zabójca, jeden z najlepszych w swoim fachu, który w imię miłości przeszedł na "zawodową emeryturę", próbując zapomnieć o latach czynienia zła.

W 4. części główny bohater staje do ostatecznego pojedynku, który może dać mu upragnioną wolność. Tylko, że teraz przeciwko sobie ma całą międzynarodową organizację najlepszych płatnych zabójców, a jej nowy szef Markiz de Gramont jest równie wyrafinowany, co bezlitosny. Zanim John stanie z nim oko w oko, będzie musiał zmierzyć się z plejadą twardzieli, którzy wiedzą wszystko o zabijaniu. Tuż przed wielkim finałem tej morderczej symfonii, John Wick trafi na trop swojej dalekiej rodziny, której członkowie mogą mieć decydujący wpływ na wynik całej rozgrywki.

W filmie Cada Stahelskiego oprócz Keanu Reevesa zobaczymy m.in.: Donnie Yen, Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson, Lance Reddick, Scott Adkins, Rina Sawayama.

