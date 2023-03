Joanna Krupa rozwodzi się z mężem. Na jaw wyszły szczegóły pozwu

Joanna Krupa i Douglas Nunes pobrali się pięć lat temu. Od tamtej pory uchodzą za jedną z najbardziej dopasowanych par. Krupa i Nunes mają też ponad 3-letnią córeczkę. Modelka podzieliła się na Instagramie zdjęciami pociechy tuż po porodzie i od tamtej pory chętnie relacjonuje swoje życie prywatne. Także ojciec jej dziecka jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych.

Joanna Krupa chodzi z mężem na terapię dla par

Mimo relacjonowania szczęśliwych wspólnych chwil okazało się, że Joanna Krupa i Douglas Nunes chodzą na terapię dla par. Modelka redakcji Pudelka zdradziła, że chodzi o poprawienie komunikacji. Wówczas przyznała, że rozwiązanie polecili im znajomi i nie ma powodów do zmartwień.

Jeszcze wtedy modelka podkreślała, że między nią a jej partnerem nie ma kryzysu, ale chcą poprawić jakość relacji. Joanna Krupa szczerze wyznała też, że bez ciągłej pracy, nie ma związku.

Joanna Krupa rozwodzi się z mężem. To on złożył papiery rozwodowe

Teraz okazuje się, że zapewnienia nie były do końca prawdziwe. Do zagranicznych mediów właśnie dotarły informacje, że Joanna Krupa i Douglas Nunes zamierzają się rozstać, a pozew już trafił do sądu. Złożył go celebryta. Serwis People dotarł do informacji, co było powodem rozstania. Nunes miał napisać, że do separacji doszło już 2 stycznia 2023 roku, a jako powód wskazał „różnice nie do pogodzenia”.

Były partner Krupy zaproponował wspólną opiekę nad malutką córeczką, ale jednocześnie miał zablokować modelce możliwość przyznania dla niej dokumentów. Natomiast kwestię podziału majątku zostawił do decyzji sądu.

