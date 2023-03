Czarna z „Fali zbrodni”, Frania z „Niani” i „Karina z Listów do M.”. Agnieszka Dygant świętuje 50. urodziny

Agnieszka Dygant to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Gwiazda świętuje dzisiaj 50. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się od roli „Czarnej” w „Fali zbrodni”, przez Franię Maj w „Niani” do piątej części „Listów do M.”.

Agnieszka Dygant nie ukrywała, że od zawsze miała jasny plan na swoją przyszłość. Na świat przyszła 27 marca równo pięćdziesiąt lat temu w Piasecznie pod Warszawą. Po tym jak została absolwentką liceum im. Leona Kruczkowskiego w Warszawie, wybrała się do łódzkiej filmówki. Jeszcze podczas studiów grała w teatrze. Agnieszka Dygant obchodzi 50. urodziny. Przypominamy jej najważniejsze role Edukację zakończyła w 1998 roku i jeszcze w tym samym roku zadebiutowała w filmie „Farba”, gdzie wcieliła się w postać Oli, także w 1998 roku pojawił się serial „Gosia i Małgosia”, gdzie wcieliła się w główną rolę. Przez osiem lat grała Mariolę w serialu „Na dobre i na złe”, jednak dopiero „Czarna” z „Fali zbrodni”, polsatowskiego serialu przyniosła jej największą popularność. Wówczas zaczął się kompletnie inny etap w karierze Agnieszki Dygant. W policjantkę wcielała się od 2003 roku do 2008 roku. Dwa lata od rozpoczęcia pracy na planie „Fali zbrodni” Dygant wcieliła się w wyjątkową Franię Maj w produkcji „Niania”. Prawdopodobnie to właśnie z kreacją ekscentrycznej, empatycznej i nieco szalonej opiekunki jest kojarzona przez większość Polaków. Następnie Dygant dała się poznać jako poważna prawniczka Agata Przybysz. Następnym etapem jej kariery była współpraca z Patrykiem Vegą. 50-latka zagrała w „Kobietach Mafii”, filmie i serialu, a także w „Botoksie”. Ostatnio mogliśmy oglądać ją w piątej części „Listów do M”., gdzie od lat wciela się w postać Kariny Lisieckiej. Agnieszka Dygant to jednak nie tylko aktorka filmowa czy serialowa, ale także dubbingowa. Na swoim koncie ma udział w takich produkcjach jak „Wojownicze Żółwie Ninja”, „Auta 2”, „Rio” czy „Smerfy 2”. Agnieszka Dygant – życie prywatne Chwilę po odebraniu dyplomu łódzkiej filmówki Agnieszka Dygant wyszła za Marcina Władyniaka, polskiego aktora i operatora filmowego. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu, para rozwiodła się w 2006 roku. Cztery lata później powitała na świecie swojego pierwszego syna Xawerego, którego ojcem jest reżyser i scenarzysta Patryk Yoka, obecny partner aktorki. Czytaj też:

