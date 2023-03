Nie tylko „The Last of Us”. 10 najlepszych ról Pedro Pascala

10. „Krwiopijcze Dranie”



Życie sumiennego, oddanego pracownika korporacyjnego wywraca się do góry nogami, po tym jak jego dawny wróg dostaje zamiast niego awans i zamienia wszystkich współpracowników w bezwzględne, łaknące krwi istoty.



9. „Potrójna granica”



Byli żołnierze sił specjalnych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem, postanawiają ukraść 75 milionów dolarów południowoamerykańskiemu baronowi narkotykowemu.



8. „Będziemy bohaterami”



Kiedy ziemscy bohaterowie zostają porwani przez najeźdźców z kosmosu, ich pociechy muszą połączyć siły i nauczyć się współpracować, by ocalić nie tylko swoich rodziców, ale i cały świat.



7. „Perspektywa”



Ojciec i córka wyruszają z niebezpieczną misją na jeden z opuszczonych księżyców na końcu galaktyki.



6. „Narcos”



Dwaj agenci zostają wysłani do Kolumbii, aby zakończyć działalność handlarza narkotyków.



5. „Gdyby ulica Beale umiała mówić”



Ukochany Tish trafia do więzienia, za czyn którego nie popełnił. Dziewczyna wraz z matką próbują go uwolnić.



4. „Gra o tron”



Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



3. „Nieznośny ciężar wielkiego talentu”



Potrzebujący zastrzyku gotówki hollywoodzki gwiazdor Nicolas Cage przyjmuje zaproszenie do posiadłości tajemniczego milionera, nie podejrzewając, że staje się uczestnikiem bardzo niebezpiecznej gry.



2. „The Mandalorian”



Po upadku Imperium kwitnie bezprawie. Samotny łowca nagród przemierza galaktykę, walcząc o przetrwanie w świecie pełnym zdrady i chciwości.



1. The Last of Us”



Dwadzieścia lat po globalnej apokalipsie, która zniszczyła cywilizacje, Joel zostaje zatrudniony aby przemycić dziewczynkę imieniem Ellie poza strefę kwarantanny. Czytaj też:

