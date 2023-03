Nowy grób Zofii Czerwińskiej. Cytat zaskakuje

Zofia Czerwińska zmarła 13 marca 2019 roku. Pogrzeb odbył się tydzień później, a wszystkim zajął się Mariusz Szczygieł, dziennikarz, który od ponad 26 lat przyjaźnił się z aktorką.

Reportażysta relacjonował wszelkie przygotowania do uroczystości. Nie ukrywał, że powodem, przez który się opóźniła, był kolor urny. „Na pogrzebie ma być śpiewana „My way” A urna, pamiętaj Mariuszek, ma być różowa, bo do twarzy mi w różowym. Będzie, Zosiu. Wszystko dla Ciebie” – napisał Mariusz Szczygieł chwilę po śmierci artystki.

Nowy narodek Zofii Czerwińskiej. Zdjęcie z lat 70. i zaskakujący cytat

Teraz Zofia czerwińska doczekała się nowego nagrobka. Zdecydowanie należy on do oryginalnych. O wszystko kolejny raz zadbał Mariusz Szczygieł. Na płycie znalazło się zdjęcie artystki z lat 70., które uwielbiała do tego stopnia, że powiesiła je nad łóżkiem. Większy problem miał z cytatem, który w kilku zdaniach miałby oddać osobowość wielkiej aktorki.

Mariusz Szczygieł postanowił prosić o pomoc fanów. „Często publicznie mówiła, że zagrała w 150 filmach, ale znana jest z trzech zdań: Może herbatki, panie inżynierze (»Czterdziestolatek«); A Irusia będzie teraz całować oczka misia-Rysia. Prawe oczko misia-Rysia i lewe oczko misia-Rysia. (»Miś«); Jak ktoś całe życie mieszkał w mieście, to się za Chiny do wiochy nie przyzwyczai. (»Alternatywy 4«)” – pisał jakiś czas temu dziennikarz.

W dalszej części przyznał, że jego ulubione cytaty są autorstwa samej Czerwińskiej. „Bardzo lubię: Człowiek w życiu może liczyć tylko na siebie, ale co zrobić, gdy i tego zabraknie?. Zaś najbardziej to, które celnie wyraża nienasyconą naturę człowieka: Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej” – cytował Szczygieł prosząc fanów o pomoc w wyborze. Ostatecznie padło na ostatni cytat artystki.

Na nowym grobie nie zabrakło także zniczy w ulubionym kolorze aktorki – różowym. Jako pierwszy opisał go „Super Express”. Poniżej zdjęcie poprzedniej wersji nagrobka wybitnej aktorki Zofii Czerwińskiej.

