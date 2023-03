Dlaczego Morgan Freeman założył rękawicę na Oscary? Aktor miał dramatyczny wypadek

Morgan Freeman to jeden z legendarnych i najbardziej rozpoznawanych aktorów Hollywood. Jest laureatem Oscara za film „Za wszelką cenę (2004)”, był też wielokrotnie nominowany do nagrody, m.in. za role w „Wożąc panią Daisy”, „Skazani na Shawshank” czy „Cwaniak”. W 2008 roku aktor miał bardzo poważny wypadek samochodowy, a z jego skutkami, zmaga się do dziś.

Dlaczego Morgan Freeman nosi rękawiczkę na lewej ręce?

Morgan Freeman jechał nocą, kiedy jego samochód wpadł w poślizg, zjechał z drogi, kilka razy dachował i wylądował w rowie, niedaleko ówczesnego domu aktora.

W rozmowie z „The Guardian” lokalny dziennikarz wyznał, że ratownicy medyczni musieli użyć specjalnych przecinaków hydraulicznych, aby uwolnić aktora, który był zakleszczony w samochodzie. Przez cały czas Freeman był przytomny i żartował z przedstawicielami służb.

Obrażenia Freemana okazały się bardzo poważne. Po tym, jak przybył do szpitala w Memphis okazało się, że 71-letni wtedy aktor ma wiele złamanych kości. Freemana operowano przez ponad cztery godziny.

Po traumatycznym wypadku Freeman ma trwale uszkodzone nerwy i stały ból barku. W rozmowie z magazynem „People” w 2010 roku gwiazdor filmu „Skazany na Shawshank” przyznał, że jeżeli przez dłuższy czas nie porusza ręką, ona puchnie i bardzo go boli. W tym celu nosi stale rękawicę uciskową.

To nie pierwszy raz, kiedy Freeman publicznie pokazuje się w rękawiczce na lewej ręce. Podobną miał na sobie w Katarze, podczas otwarcia mistrzostw świata w piłce nożnej w 2022 roku.

