Demi Moore wprowadziła się do Bruce'a Willisa. Mieszka z jego obecną żoną

Bruce Willis jakiś czas temu wycofał się z życia zawodowego i publicznego. Okazało się, że cierpi na otępienie czołowo-skroniowe i nie jest już w stanie pracować na planach filmowych.

Gwiazdor jest w coraz gorszym stanie. Niestety, obecnie medycyna nie jest na tyle rozwinięta i nie ma lekarstwa na jego chorobę. Nie ma też sposobu, by zatrzymać otępienie czołowo-skroniowe lub zmniejszyć jej skutki. Ostatnio okazało się, że hollywoodzki gwiazdor przestał rozpoznawać twarze bliskich osób, m.in. własnej matki. To nie wszystko – pojawiły się też nowe objawy. Aktor zaczął być agresywny.

Demi Moore wspiera byłego męża w chorobie

O chorobie celebryty poinformowały jego córki oraz była żona Demi Moore. Aktorka nie tylko wydała oświadczenie w mediach społecznościowych, ale też czynnie bierze udział w opiece nad ojcem swoich dzieci. Teraz amerykańskie media dotarły do informacji, że Moore zamierza zamieszkać z Bruce’em Willisem i jego obecną żoną oraz córkami. Aktorzy tworzyli związek przez 13 lat i mają trójkę dzieci. Obecnie 67-latek jest mężem Emmy Heming Willis, z którą ma dwie małe córki. O pomyśle Moore pisze portal Radar.

– Demi się wprowadziła i nie zamierza go opuszczać do samego końca – twierdzi źródło cytowane przez media. Informator dodał, że aktorka jest dla całej rodziny ogromnym oparcie. – Demi zawsze była oparciem dla jego rodziny i jest zdeterminowana, aby każdy dzień, który Bruce spędzi jeszcze na ziemi, był pełen miłości – podkreślił. Przypomnijmy, że podczas pandemii, to Demi Moore mogła liczyć na swojego byłego męża. Aktor wprowadził się do jej domu i mieszkał z aktorką oraz ich wspólnymi dziećmi, a w tym czasie Emma Heming Willis zajmowała się ich córeczkami.

