Paulina Smaszcz wprowadziła fanów w błąd. Chodzi o zdjęcie wnuczki

Kilka dni temu Paulina Smaszcz i Maciej Kurzajewski zostali dziadkami. Na świat przyszła ich pierwsza wnuczka, owoc miłości ich syna Franciszka i jego żony Laury. Oboje dodali instagramowe wpisy z tej okazji i pochwalili się swoją radością przed fanami.

Paulina Smaszcz odpowiedziała Katarzynie Cichopek

Nawet Katarzyna Cichopek postanowiła pogratulować w mediach Maciejowi i Paulinie, pierwszy raz wspominając o byłej żonie ukochanego publicznie. Paulina Smaszcz zareagowała niezbyt przyjacielsko. Mimo podziękowań wbiła szpileczkę byłemu mężowi wytykając mu małą ilość czasu, którą poświęca ich wspólnym synom.

Smaszcz jednak nie pokazała wnuczki?

Nowy członek rodziny Smaszcz i Kurzajewskiego wzbudza masę emocji. W Dniu Kobiet Katarzyna Cichopek i jej nowy partner wybrali się na zakupy, żeby skompletować wyprawkę dla wnuczki prezentera „Pytanie na Śniadanie”. Nie zabrakło szerokiej relacji w mediach społecznościowych oraz wskazania sklepu, gdzie nabyli akcesoria dla maluszka. Gwiazda „M jak miłość” nazwała Kurzajewskiego „dziadkiem Maćkiem” i przyznała, że jest to „wzruszający widok”.

Kobieta Petarda także nie mogła pominąć pierwszego w życiu wnuczki Dnia Kobiet. Paulina Smaszcz opublikowała na Instagramie zdjęcie niemowlaka, który leży pod szarym kocykiem, ozdobionym różowymi gwiazdkami. Gwiazda oczka dziecka zakryła animowanym napisem „kocham Cię”.

Wszystko wskazywało na to, że fotografia przedstawia córkę Franciszka Kurzajewskiego. Serwis Pudelek dotarł jednak do informacji, że zdjęcie należy do zagranicznej firmy, która sprzedaje akcesoria dla maluchów, a przedstawiony noworodek nie jest spokrewniony z Pauliną Smaszcz. Jako dowód redakcja dołączyła zrzut ekranu. Post pochodzi z 2019 roku. Wygląda na to, że celebrytka wprowadziła swoich obserwatorów w błąd.

